Drukke week in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) De afgelopen week hebben de meeste aandelenbeurzen hun opmars van dit jaar vervolgd, mede geholpen door de dalende inflatie in de VS. Hierdoor daalden de rentes en is er opnieuw hoop dat de Federal Reserve binnenkort klaar is met de cyclus van renteverhogingen en er wellicht volgend jaar weer ruimte is voor verlagingen. Aankomende week gaat het cijferseizoen echt van start.

Het cijferseizoen is officieel van start gegaan en de eerste indicaties zijn goed, met beter dan verwachte resultaten voor financiële zwaargewichten als JPMorgan Chase en Citigroup. Marktkenners wijzen er wel op dat de verwachtingen vooraf ook laag waren.

In Europa komt het cijferseizoen aankomende week pas echt op gang. Maandag is het nog relatief rustig. TomTom zal de tweede kwartaalcijfers publiceren.

Dinsdag staan er in de VS veel cijfers op de agenda. Dan is het aan Abbott Laboratories, Bank of America, Lockheed Martin en Morgan Stanley om de boeken te openen.

Woensdagochtend staat ASML op de agenda en zal in België Barco de boeken openen. In de VS zullen onder andere Halliburton en Goldman Sachs voorbeurs de cijfers publiceren en zal er nabeurs aandacht zijn voor IBM, naast enkele hoogvliegers van dit jaar zoals Tesla en Netflix.

Donderdag is het dan aan onder meer Sligro en Nedap om de tweede kwartaalcijfers te delen. In België staan Orange Belgium en Wereldhave Belgium op de rol. In Duitsland zal SAP de boeken openen. In de VS is het dan aan Johnson & Johnson, ManpowerGroup en PhilipMorris om inzage te geven.

Ten slotte zullen vrijdag in Nederland Beter Bed en Wereldhave de cijfers overleggen en is het in de VS aan American Express en PPG om de boeken te openen.

Macrocijfers

Op macro-economisch gebied zal de aandacht vooral uitgaan naar de inflatiecijfers in Europa en detailhandelsverkopen in de VS.

Maandag is de agenda vrij leeg en staan in China de cijfers over de economische groei over het tweede kwartaal op de rol. Ook zal er aandacht zijn voor de Chinese detailhandelsverkopen en industriële productie over juni. In de VS krijgen beleggers meer te weten over de stand van de Empire State Index over juli.

Dinsdag is het in de VS tijd voor detailhandelsverkopen en industriële productiecijfers over juni. Ook staan de bedrijfsvoorraden in mei en het vertrouwen van de huizenbouwers in juli op de agenda.

Op woensdag komen beleggers in het VK meer te weten over de inflatie en producentenprijzen over juni. In Europa zal er veel aandacht zijn voor de inflatiecijfers over juni. In de VS is het dan tijd voor de wekelijkse hypotheekaanvragen en de wekelijkse olievoorraden. Ook staan de cijfers over de woningbouw en vergunningen op de rol.

In Nederland volgen donderdag cijfers over het consumentenvertrouwen en de werkloosheid. In Duitsland staan de producentenprijzen over juni op de rol. In Europa staat ook het consumentenvertrouwen over juli op de agenda. In de VS is het dan weer tijd voor de wekelijkse steunaanvragen en krijgen we meer te weten over de stand van de Philly Fed Index in juli. Ook zal er aandacht zijn voor de leidende indicatoren en de bestaande woningverkopen gedurende juni.

Aan het einde van de week volgen in Japan de inflatiecijfers over juni, naast cijfers over de Britse detailhandelsverkopen.