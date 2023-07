FTC vangt bot in beroep tegen overname Activision Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Een federaal hof van beroep in de Verenigde Staten heeft vrijdag het verzoek van de Federal Trade Commission om de 69 miljard dollar bedragende overname van Activision Blizzard door Microsoft tijdelijk te blokkeren, afgewezen. Een paar dagen eerder ving de FTC al bot bij de rechtbank in San Francisco met het verzoek de overname te blokkeren, waarna de toezichthouder in beroep ging. De uitspraak van het 9th Circuit U.S. Court of Appeals op vrijdag betekent dat alleen Britse toezichthouders de deal nog tegen kunnen houden. Vrijdag werd bekend dat de Competition and Markets Authority in het Verenigd Koninkrijk een besluit hierover heeft uitgesteld tot uiterlijk 29 augustus 2023. "We waarderen de snelle reactie van het 9th Circuit waarin de motie van de FTC om de deal verder uit te stellen wordt afgewezen. Dit brengt ons weer een stap dichter bij de eindstreep in deze marathon van wereldwijde regelgevende onderzoeken," zei Microsoft in een verklaring. De FTC was niet direct beschikbaar voor commentaar. Bron: ABM Financial News

