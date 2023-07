Dusan Tadic vertrekt bij Ajax Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Dusan Tadic vertrekt per direct bij Ajax. Dit maakte Ajax vrijdag nabeurs bekend. De club heeft meegewerkt aan het verzoek van de speler om de lopende arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het contract van de Serviër liep bij Ajax nog tot en met 30 juni 2024, maar eindigt nu per direct. De aanvaller kwam in 2018 over van het Engelse Southampton. Details over het directe vervolg van zijn carrière werden niet gegeven. "Wat mij betreft is dit overigens geen definitief afscheid, ik blijf voor altijd Ajacied en hoop in de nabije toekomst in Amsterdam terug te keren in een andere rol, als trainer”, zei Tadic zelf. Ajax zei dat de deur voor hem altijd open blijft staan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.