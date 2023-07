Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag lager gesloten, maar ligt op schema om in juli voor de tweede maand op rij hoger te eindigen, nadat de verliezen van mei zijn gecompenseerd. Op weekbasis sloot de olieprijs ruim 2,0 procent hoger. Tekenen dat de Amerikaanse inflatie sneller daalt dan economen hadden verwacht, veroorzaakten afgelopen week een scherpe daling van de dollar, waardoor de prijzen van veel in dollars uitgedrukte grondstoffen, waaronder olie, werden opgedreven. "Het verhaal dat de Federal Reserve de strijd tegen de inflatie aan het winnen is, kreeg een boost omdat zowel de consumentenprijzen- als de producentenprijzen-index deze week zwakker waren dan verwacht, wat leidde tot een nieuwe rally voor aandelen, olie, obligaties en vreemde valuta's", zei marktanalist Fawad Razaqzada van City Index en FOREX.com. "Het feit dat de dollar daalde, heeft ertoe bijgedragen dat de prijzen van alle in dollars uitgedrukte activa, inclusief ruwe olie, goud, zilver en koper, zijn gestegen. De ICE US Dollar Index, een maatstaf voor de sterkte van de Amerikaanse dollar in vergelijking met zijn belangrijkste 'rivalen', noteerde donderdag op zijn laagste niveau in meer dan een jaar. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 1,9 procent, ofwel 1,47 dollar, lager op 75,42 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

