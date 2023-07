Wall Street koerst af op licht hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.513,23 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.524,69 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 14.152,44 punten.

Wall Street trok zich vrijdag op aan meevallende kwartaalcijfers van een drietal grote Amerikaanse banken en optimisme over de Amerikaanse economie.

JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup trapten vrijdag het cijferseizoen af en publiceerden beter dan verwachte resultaten.

Ondertussen is de Amerikaanse economie veerkrachtig gebleken ondanks hogere rentetarieven, wat de hoop doet toenemen dat de Federal Reserve de inflatie kan bedwingen zonder een recessie te veroorzaken.

"Amerikaanse macro-data zijn bemoedigend en de kans dat de Fed streeft naar een zachte landing, wordt groter naarmate de data een veerkrachtige groei en dalende inflatie laten zien", zei UBS.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse importprijzen in juni op maandbasis zijn gedaald met 0,2 procent, terwijl de exportprijzen daalden met 0,9 procent. Op jaarbasis lagen de importprijzen in juni 6,1 procent lager en de exportprijzen 12,0 procent lager.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in juli verbeterd. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 64,4 naar 72,6. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,4 procent, van 3,3 procent eind juni, terwijl de inflatieverwachting voor de komende 5 jaar uit kwam tussen de bandbreedte van 2,9 en 3,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1231. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1225 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1224 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2,0 procent lager.

Op macro-economisch vlak staat maandag in de VS slechts de Empire State index van juli geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw meer winst behaald en presteerde beter dan analisten hadden verwacht, dankzij fors gestegen inkomsten. Ook de outlook ging omhoog.

Citigroup heeft in het tweede kwartaal van 2023 ook beter gepresteerd dan verwacht, net als Wells Fargo. Alle drie de banken moesten wel meer geld in de stroppenpot stoppen.

JPMorgan steeg 0,4 procent, Citigroup verloor 3,3 procent en Wells Fargo noteerde 0,1 procent hoger/lager.

BlackRock behaalde afgelopen kwartaal een hogere winst dan verwacht, terwijl het beheerd vermogen ook harder steeg dan de markt had voorspeld. Het aandeel daalde 1,4 procent.

UnitedHealth behaalde in het tweede kwartaal beter dan verwachte resultaten en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel won 7,2 procent.

Nikola steeg donderdag nog 60 procent na de bekendmaking van een belangrijke opdracht. Het aandeel noteerde 2,9 procent lager.

Roivant Sciences steeg 3,1 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat het bedrijf in gesprek was om een experimenteel geneesmiddel voor de behandeling van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn te verkopen aan Roche in een deal die zou kunnen worden gewaardeerd op meer dan 7 miljard dollar.

Microsoft kreeg eerder deze week goed nieuws in de VS betreffende de overname van Activision Blizzard. Vrijdag meldde de Britse toezichthouder dat de deadline voor het onderzoek naar de overname is verlengd. Microsoft steeg 1,2 procent, terwijl Activision Blizzard 1,6 procent won.