Europese beurzen overwegend lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 460,83 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 16.105,07 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.374,54 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.434,57 punten. De Europese aandelenmarkten schommelden vrijdag gedurende de handelsdag tussen lichte winsten en verliezen, na een positieve aftrap van het cijferseizoen in de VS, waar een drietal grote Amerikaanse banken beter dan verwachte resultaten publiceerden, waaronder JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup. Dalende Amerikaanse import- en exportprijzen bevestigden vrijdag de visie dat de inflatie in de VS vertraagt, hoewel de verwachtingen voor een renteverhoging van de Fed tijdens de volgende beleidsvergadering over twee weken slechts minimaal zijn gedaald. De kans op een renteverhoging wordt nog altijd op bijna 90 procent geraamd. Nu de Fed morgen, voorafgaand aan zijn volgende vergadering, zijn black-out periode ingaat, zijn er volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets weinig tekenen dat de macro-data van afgelopen week het standpunt van de Amerikaanse centrale bank heeft beïnvloed dat er tussen nu en het einde van het jaar waarschijnlijk meervoudige renteverhogingen nodig zullen zijn. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de export in de eurozone in mei is gestegen met 2,9 procent, terwijl de import met 0,1 procent daalde. Dit resulteerde in een handelstekort van 0,3 miljard euro, tegenover een tekort van 30,3 miljard euro een jaar eerder. De euro/dollar noteerde op 1,1242. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1226 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1224 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 2 procent lager. Bedrijfsnieuws Burberry zag in het fiscale eerste kwartaal de vergelijkbare omzet stijgen en handhaafde de outlook voor het boekjaar. Het aandeel steeg 1,0 procent. Nokia heeft bij de voorlopige resultaten over het tweede kwartaal een omzetwaarschuwing afgegeven voor heel 2023. Het aandeel verloor 9,4 procent. Ericsson heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een verlies geleden, maar zag de omzet wel oplopen. Het aandeel noteerde ruim 10,0 procent lager. Op de beurs van Parijs won Hermes International 1,7 procent, LVMH steeg eveneens 1,7 procent en EssilorLuxottica noteerde 1,0 procent hoger. TotalEnergies verloor 2,6 procent. In Frankfurt ging Commerzbank aan kop met een winst van 3,0 procent, terwijl Brenntag 3,4 procent daalde. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.519,06 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,4 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.