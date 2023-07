Weer groen slot op Beursplein 5 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is ook vrijdag weer hoger gesloten. De AEX eindigde een half procent in het groen op 778,93 punten. Op weekbasis wist de hoofdindex afgelopen week ruim 3 procent te stijgen. Opnieuw waren het de techaandelen die in de kopgroep zaten, net als Heineken. Verder trapten in de VS een aantal grote banken het cijferseizoen af. De cijfers werden redelijk positief ontvangen. Ook meldde de Universiteit van Michigan een forse stijging van het Amerikaanse consumentenvertrouwen. "De meeste verwachtingen, ook die van onszelf, gingen uit van een daling van de aandelenmarkten dit jaar naarmate de winstgroei zou afnemen. Toch boekte de S&P 500 de op een na beste eerste jaarhelft in 20 jaar, aangejaagd door een robuuste Amerikaanse economie, een beetje door inflatiegedreven nominale winstgroei en veel optimisme over een handvol bedrijven die worden geassocieerd met kunstmatige intelligentie", zei CIO Mark Haefele van UBS in een commentaar. Bij de aanstaande kwartaalcijfers zullen beleggers volgens senior econoom Philippe Ledent van ING vooral letten op hun winstverwachtingen voor de komende periode, en minder op de daadwerkelijke kwartaalresultaten. De euro/dollar noteerde op 1,1242 en olie werd 1,5 procent goedkoper. Stijgers en dalers ASML en ASMI waren vrijdag de aanjagers in de AEX met koerswinsten van 3,3 en 2,1 procent. Heineken werd 1,6 procent duurder na een koopadvies van Goldman Sachs. De verliezen waren het grootst bij Aegon en Shell. Die daalden circa 1,5 procent. In de AMX ging Inpost aan de leiding. Het aandeel steeg 2,0 procent. Volgens Bloomberg is er maandag een persconferentie, maar tegen ABM Financial News weigerde Inpost commentaar. CTP steeg 0,8 procent en sectorgenoot WDP 0,7, maar Air France-KLM en Basic-Fit daalden 1,8 en 2,0 procent. Bij de smallcaps ging ForFarmers 2,0 procent hoger en won Nedap 1,1 procent. NSI daalde na cijfers 3,6 procent. Die vielen volgens ING tegen, wijzend op een flinke afwaardering van de vastgoedportefeuille. Wall Street Ook op Wall Street stonden de seinen op groen, hoewel de winsten relatief bescheiden waren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.