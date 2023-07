InPost plant persconferentie op maandag - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost organiseert maandag 17 juli een persconferentie om besluiten over 'new business' te bespreken. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van een uitnodiging die door het bedrijf met een notering op het Damrak per e-mail werd verzonden. Oprichter en CEO Rafal Brzoska zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Inpost gaf geen verdere details over de bijeenkomst. De topman zei eind maart dat het bedrijf overnames overweegt in de Britse logistieke markt. Op vragen van ABM Financial News gaf Inpost vrijdag geen antwoord. "Geen commentaar", luidde het. Bron: ABM Financial News

