Britse toezichthouder stelt besluit overname Activision uit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse mededingingswaakhond CMA stelt een besluit over de overname van Activision Blizzard door Microsoft tot uiterlijk 29 augustus uit. Dit werd vrijdag bekend. De Competition and Markets Authority doet sinds vorig jaar onderzoek naar de overname en uitte zich eerder dit jaar kritisch. Op basis van de voorlopige uitkomsten van het onderzoek concludeerde de CMA dat de beoogde overname kan resulteren in hogere prijzen, minder keuze en minder innovatie. De deal tussen Microsoft en Activision ter waarde van ongeveer 69 miljard dollar werd eerder al wel goedgekeurd in de EU. In de VS oordeelde de rechter eerder deze week dat de overname ook door kan gaan, hoewel de Federal Trade Commission nog altijd van plan is de overname te blokkeren. Bron: ABM Financial News

