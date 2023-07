Wall Street richting groene opening

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lichtgroene opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel in New York noteren de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent hoger.

Op weekbasis liggen mooie winsten in het verschiet voor Wall Street, dat zich weet op te trekken aan de economische data die wijzen op een afkoelende inflatie in de Verenigde Staten.

"Dit betekent dat beleidsrentes vanaf nu niet of nauwelijks meer omhoog zullen gaan en kapitaalmarktrentes zullen dalen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

"Dat is niet alleen gunstig voor obligatiebeleggers, lagere rentes betekenen immers hogere obligatiekoersen, maar ook voor vrijwel alle andere beleggingscategorieën", aldus de marktkenner.

"Een Amerikaanse economie die prima draait en inflatie die sterk vertraagt, is een uitstekende omgeving voor beleggers. Een 'Goldilocks'-scenario", aldus Wiersma.

Vrijdag trapt het Amerikaanse cijferseizoen af met de eerste financials die de boeken openen, maar "de verwachtingen liggen niet heel hoog", volgens ING. Dat betekent dat bedrijven de verwachtingen dus zouden kunnen overtreffen, wat de Amerikaanse financials vanmiddag ook lukte.

Op macro-economisch vlak is het vrijdag vrij rustig. De Amerikaanse importprijzen zijn in juni iets harder gedaald dan verwacht, met 0,2 procent. Zonder petroleum daalden de importprijzen met 0,3 procent.

Later vanmiddag staat alleen het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan nog op de rol.

De euro/dollar noteert vrijdagmiddag op 1,1218. WTI-olie kost zo'n 76,70 dollar en is daarmee iets goedkoper dan een dag eerder.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw meer winst behaald en presteerde beter dan analisten hadden verwacht, dankzij fors gestegen inkomsten. Ook de outlook ging omhoog.

Citigroup heeft in het tweede kwartaal van 2023 ook beter gepresteerd dan verwacht, net als Wells Fargo. Alle drie de banken moesten wel meer geld in de stroppenpot stoppen.

JPMorgan gaat vrijdag een 3 procent hogere opening tegemoet, Citigroup lijkt ruim een procent hoger te gaan openen en Wells Fargo noteert in de voorbeurshandel 3,5 procent in de plus.

BlackRock behaalde afgelopen kwartaal een hogere winst dan verwacht, terwijl het beheerd vermogen ook harder steeg dan de markt had voorspeld. Het aandeel lijkt een half procent hoger te gaan openen.

UnitedHealth behaalde in het tweede kwartaal beter dan verwachte resultaten en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Het aandeel noteert voorbeurs bijna 3 procent in de plus.

Nikola steeg donderdag nog 60 procent na de bekendmaking van een belangrijke opdracht. Vrijdag lijkt het aandeel nog eens 25 procent te winnen.

Roivant Sciences stijgt voorbeurs 5 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat het bedrijf in gesprek was om een experimenteel geneesmiddel voor de behandeling van colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn te verkopen aan Roche in een deal die zou kunnen worden gewaardeerd op meer dan 7 miljard dollar.

Amerikaanse noteringen van Ericsson en Nokia staan voorbeurs onder druk nadat beide bedrijven met teleurstellende resultaten kwamen.

Microsoft kreeg eerder deze week goed nieuws in de VS betreffende de overname van Activision Blizzard. Vrijdag meldde de Britse toezichthouder dat de deadline voor het onderzoek naar de overname is verlengd. Beide aandelen lijken vrijdag hoger te gaan openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd. De S&P 500 won 0,9 procent op 4.510,04 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.395,14 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 14.138,57 punten.