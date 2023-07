Citigroup overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft in het tweede kwartaal van 2023 beter gepresteerd dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de Amerikaanse bank. "Te midden van een uitdagend macroklimaat bleven we profiteren van onze gediversifieerde bedrijfsmodel en sterke balans", zei CEO Jane Fraser in een toelichting. De inkomsten van Citigroup daalden op jaarbasis van 19,6 miljard naar 19,4 miljard dollar. Bij de personal banking en vermogensbeheertak namen de opbrengsten op jaarbasis toe van ruim 6 miljard naar 6,4 miljard dollar. Het leeuwendeel van de inkomsten kwam bij de institutionele tak vandaan. Hier daalden de inkomsten van 11,4 naar 10,4 miljard dollar, waarbij de inkomsten uit aandelen- en obligatiehandel ook afnamen, met respectievelijk 10 en 13 procent op jaarbasis. Ook op kwartaalbasis was sprake van een daling. Onder de streep resteerde in het tweede kwartaal een nettowinst van 2,9 miljard dollar, of 1,33 dollar per aandeel, van 4,5 miljard of 2,19 dollar per aandeel in dezelfde periode in 2022. De winstdaling had onder meer te maken met hogere kosten. De operationele kosten stegen in het tweede kwartaal met 9 procent op jaarbasis. Door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op inkomsten van 19,3 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,31 dollar. De stroppenpot voor kredietverliezen steeg van 850 miljoen naar 1,5 miljard dollar, wat gelijk was aan de marktverwachting. Het aandeel Citigroup noteert voorbeurs bijna een procent hoger. Bron: ABM Financial News

