Update: winststijging JPMorgan Chase sterker dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw meer winst behaald en presteerde beter dan analisten hadden verwacht, dankzij fors gestegen inkomsten. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse zakenbank.

JPMorgan Chase boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van bijna 14,5 miljard dollar, ofwel 4,75 dollar per aandeel, in vergelijking met 2,76 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal verdiende de bank 4,10 dollar per aandeel.

Vooraf geraadpleegde analisten rekenden voor het eerste kwartaal op een nettowinst van 3,98 dollar per aandeel.

De CET1 kapitaalratio kwam uit op 13,8 procent, net als in het eerste kwartaal. Dat is ruim meer dan de 12,5 procent die vereist is.

De bank moest afgelopen kwartaal 2,9 miljard dollar reserveren voor eventuele kredietverliezen. Vorig jaar was dit 1,1 miljard dollar. In het eerste kwartaal stopte JPMorgan bijna 2,3 miljard dollar in de stroppenpot.

De inkomsten stegen van 30,7 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2022 naar 41,3 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte JPMorgan ruim 38,3 miljard dollar aan inkomsten.

In het afgelopen kwartaal stegen de nettorentebaten met 44 procent tot 21,9 miljard dollar, ofwel met 38 procent exclusief de bijdrage van het overgenomen First Republic.

Outlook

JPMorgan Chase verwacht voor 2023 circa 87 miljard dollar aan nettorentebaten en 84,5 miljard aan aangepaste kosten. Eerder mikte JPMorgan nog op 81 miljard dollar aan rentebaten. JPMorgan profiteert van de overname van First Republic, die positief bijdraagt aan de ontwikkeling van de rentebaten.

Het aandeel JPMorgan Chase noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 2,6 procent hoger.

