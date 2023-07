Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag verdeeld na de flink opgelopen aandelenkoersen afgelopen week.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur vlak op 463,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 16.093,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,3 procent met een stand van 7.392,62 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.449,38 punten.

"Bijna niemand trekt in twijfel dat de Fed op de eerstvolgende vergadering in juli de beleidsrente nog eens zal verhogen", aldus KBC vrijdag. "Maar als de huidige trend zich doorzet, zou de bijna gegarandeerde renteverhoging met 25 basispunten op de vergadering van 26 juli weleens de laatste editie in een lange reeks van erg steile, opeenvolgende verstrakkingen kunnen zijn."

De export van de eurozone kwam in mei, aangepast voor seizoensinvloeden, op maandbasis 2,9 procent hoger uit, terwijl de import 0,1 procent daalde.

In de VS staan voor vanmiddag twee macro-economische cijfers op de agenda en dat zijn de importprijzen over juni en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over juli. Spreker is vandaag Luis de Guindos, bestuurder bij de ECB.

Olie noteerde vrijdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 76,72 dollar, terwijl voor een september-future Brent 81,19 dollar werd betaald, een daling van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1234. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1209 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,1229 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Burberry zag in het fiscale eerste kwartaal de vergelijkbare omzet stijgen en handhaafde de outlook voor het boekjaar. De koers van het aandeel noteerde vlak.

Nokia heeft bij de voorlopige resultaten over het tweede kwartaal een omzetwaarschuwing afgegeven voor heel 2023. Het aandeel maakte een koersval van ruim negen procent.

Ericsson heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een verlies geleden, maar zag de omzet wel oplopen. Er ging bijna acht procent van de koers af.

Op de beurs van Parijs hielden stijgers en dalers elkaar zonder uitschieters in evenwicht. Op de beurs in Frankfurt hadden de verliezers de overhand, met onder andere een koersverlies voor het aandeel Brenntag van 3,3 procent, die daarmee overigens wel veruit de sterkste verliezer was. Het aandeel Commerzbank steeg vrijdag in Duitsland 3,0 procent, en hield daarmee alle andere stijgers ver achter zich.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De S&P 500 won donderdag 0,9 procent op 4.510,04 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.395,14 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 14.138,57 punten.