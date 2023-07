Eurorally houdt nog even aan

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond de 1,1240 dollar. De Amerikaanse producentenprijzen over juni kwamen donderdag lager uit dan verwacht, maar binnen de Federal Reserve ziet menig bestuurder daar nog geen nieuwe trend in.

"Er is met de meest recente data uit de VS veel dynamiek in de markt gekomen, overigens niet alleen in het euro/dollar-paar", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "We merken dat relatief gezien meer partijen kortetermijncontracten voor het paar willen afsluiten", aldus Erdmann.

Erdmann zag de euro vandaag kortstondig boven de 1,1240 dollar noteren. Ebury verwacht een euro/dollarkoers aan het einde van dit jaar van 1,12 dollar en dat de Fed de rente dit jaar nog één keer verhoogt.

De voorzitter van de Fed van San Francisco, Mary Daly, vond het donderdag op CNBC nog veel te vroeg om de vlaggen uit te hangen nu de inflatie daalt. Zij pleitte op de Amerikaanse zakenzender voor meer bevestiging, alvorens het beleid aan te passen.

Fed-bestuurder Christopher Waller was donderdag niet onder de indruk van de recente Amerikaanse inflatiecijfers over juni en zag in zijn speech in New York nog altijd aanleiding voor nog twee renteverhogingen door de Fed. In overeenstemming met hoe Daly in het rentebeleid staat, stelde hij dat één zwaluw nog geen zomer maakt.

Bij de Federal Reserve van St. Louis vertrekt havik James Bullard, zo werd donderdag bekendgemaakt. In mei van dit jaar wilde Bullard nog dat de rente dit jaar twee keer verhoogd wordt. De Fed liet 14 juni de rente ongemoeid.

ABN AMRO denkt dat de risico's voor de euro nu aan de onderkant liggen. "We verwachten dat de inflatie daalt en dat er in het vierde kwartaal van 2023 een recessie in de VS begint. Maar we verwachten dit ook voor de eurozone", aldus de bank. "Het relatieve tempo zal bepalen wat het effect is op de koers van de euro ten opzichte van de dollar." Bovendien verwacht de bank in 2024 agressieve renteverlagingen door de Fed en de ECB, terwijl dat laatste nog niet door de markt is verdisconteerd. "Speculanten hebben al een groot aantal euro's in bezit, waarmee het opwaarts potentieel beperkt zou moeten zijn. Als beleggers niet langer de overtuiging of het geduld hebben om deze posities aan te houden, kan een aanzienlijke verkoopgolf het gevolg zijn", zo gaf valutaspecialist Georgette Boele deze week in een valutacommentaar aan.

De export van de eurozone kwam in mei, aangepast voor seizoensinvloeden, op maandbasis 2,9 procent hoger uit, terwijl de import 0,1 procent daalde.

In de VS staan voor vanmiddag twee macro-economische cijfers op de agenda en dat zijn de importprijzen over juni en het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over juli. Spreker is vandaag Luis de Guindos, bestuurder bij de ECB.

De euro noteerde vrijdag 1,0 procent hoger op 1,1239 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8558 Britse pond. Het Britse pond steeg 1,1 procent tot 1,3133 dollar.