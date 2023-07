AEX bouwt bescheiden openingswinst verder uit Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteren vrijdag richting het einde van de ochtendhandel hoger. De AEX index steeg 0,6 procent tot 779,65 punten. De AEX heeft inmiddels het grootste gedeelte van het verlies van vorige week weggepoetst en is hard op weg om de jaarrecords aan te scherpen. Investment manager Simon Wiersma van ING wijst erop dat de wereldwijde inflatietrend omlaag is. "In de meeste gevallen is er sprake van desinflatie en in sommige gevallen zelfs deflatie, zoals in China", zo merkte Wiersma op. "Dit betekent dat beleidsrentes vanaf nu niet of nauwelijks meer omhoog zullen gaan en kapitaalmarktrentes zullen dalen. Dat is niet alleen gunstig voor obligatiebeleggers. "Als de prijs van geld niet meer omhoog gaat maar daalt, zullen waarderingen omhoog gaan." Het vooruitzicht van mogelijke Amerikaanse renteverlagingen laat zijn sporen ook na op de valutamarkten. De dollar verliest al dagen terrein ten opzichte van de euro en het muntpaar noteert vanochtend op 1,1232, ten opzichte van 1,0850 vorige week donderdag. Eind vorig jaar stond er nog pariteit op de borden. De olieprijzen komen wat op adem na de sterke opmars van deze week. Een augustus-future West Texas Intermediate daalde 0,7 procent naar 76,84 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 81,22 dollar. De Amerikaanse futures wijzen op een vlakke opening. Vandaag komen op Wall Street de financiële giganten JPMorgan, Citigroup, BlackRock en Wells Fargo met cijfers door, terwijl ook zorg- en verzekeringsmaatschappij United Health op de agenda staat. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won Heineken ruim 2 procent. Goldman Sachs plaatste de bierbrouwer op zijn kooplijst met een koersdoel van 118,00 euro. Heineken staat meerdere jaren van omzetgroei en margeherstel te wachten, aldus de zakenbank. ASML en ASMI stegen voor de derde dag op rij en noteerden beide bijna 2 procent hoger. De verzekeraars doen vandaag nog niet mee en Aegon, NN Group en ASR verloren vandaag licht aan waarde, ondanks een positief rapport van Berenberg over ASR. Analist Michael Huttner benadrukte dat ASR momenteel druk bezig is met de integratie van de overgenomen activiteiten van Aegon Nederland, die in de tweede jaarhelft zullen leiden tot een extra autonome kapitaalaanwas van ongeveer 190 miljoen euro. Ook benadrukte de analist dat de waardering van ASR op de beurs momenteel nipt onder het vijfjarige gemiddelde ligt. Hij spreekt dan ook van een "aantrekkelijke waardering". Het aandeel Prosus weet nog niet te profiteren van een koersdoelverhoging van ING. De analisten verhoogden het koersdoel van 75,00 naar 80,00 euro op basis van een hogere waardering voor Tencent en een lager aantal uitstaande aandelen als gevolg van het opkoopprogramma. Het aandeel noteerde onveranderd op 69,27 euro. In de AMX wonnen Alfen en SBM Offshore ruim 1 procent. Basic-Fit en Signify verloren beide ruim een procent. In de AScX steeg Fastned 3 procent na het winnen van een Deense aanbesteding voor de bouw van drie snellaadstations. Vastgoedfonds NSI daalde ongeveer 4,0 procent na vrijgave van cijfers. Die vielen volgens ING tegen, wijzend op een flinke afwaardering van de vastgoedportefeuille. Bron: ABM Financial News

