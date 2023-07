Beursblik: onzekerheid bij NSI Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van NSI over het eerste halfjaar zijn zwakker dan verwacht, waarbij de omstandigheden voor het vastgoedbedrijf lastig zijn. Dit bleek vrijdag uit een analyse van de resultaten door ING. Analist Francesca Ferragina wees onder meer op de strategische heroriëntatie, nieuwe desinvesteringen en het donderdag aangekondigde vertrek van de CFO. Het vertrek noemde de analist "slechts nieuws". "Dit draagt bij aan de onzekerheid." De zogeheten EPRA-winst per aandeel kwam afgelopen halfjaar uit op 1,02 euro, terwijl ING vooraf was uitgegaan van 1,10 euro. Ook de outlook van NSI van 1,95 tot 2,05 euro bleef achter bij de raming van ING, die op 2,20 euro ligt. ING wees verder op het dividendbeleid dat nader wordt bekeken, afhankelijk van het fiscale klimaat dat weer samenhangt met het FBI-beleid. Dat beleid stelt dat een fiscale beleggingsinstelling niet meer direct in Nederlands en buitenlands vastgoed mag beleggen, maar de maatregel werd in december vorig jaar uitgesteld tot 1 januari 2025. Ferragina merkte ook op dat de waarde van de portefeuille met 10,3 procent flink daalde. ING heeft het advies voor het aandeel NSI op Houden staan met een koersdoel van 25,00 euro. Het aandeel NSI noteerde vrijdag op een groen Damrak 3,6 procent lager op 20,00 euro. Bron: ABM Financial News

