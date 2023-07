Beursblik: ING verhoogt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Prosus verhoogd van 75,00 naar 80,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. De analisten hebben hun waarderingsmodellen bijgewerkt naar aanleiding van de recent gepubliceerde handelsupdate en de vooruitzichten voor 2023. ING verhoogt het koersdoel op basis van een hogere waardering voor Tencent en een lager aantal uitstaande aandelen als gevolg van het opkoopprogramma. Prosus wordt verhandeld tegen een korting van 35 procent, zo merkten de analisten op. Het bedrijf creëert aandeelhouderswaarde door aandelen Tencent in de markt te verkopen en gelijktijdig eigen aandelen in te kopen, aldus ING. Het aandeel Prosus noteerde vrijdagochtend 0,5 procent lager op 68,87 euro. Bron: ABM Financial News

