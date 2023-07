Beursblik: outlook ASML lijkt haalbaar

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in het tweede kwartaal van 2023 de eigen verwachtingen hoogstwaarschijnlijk gehaald, zoals doorgaan het geval is. Dit blijkt uit een rondgang van ABM Financial News onder analisten.

ASML verwacht zelf dat het in het afgelopen kwartaal een omzet zal realiseren van 6,5 tot 7,0 miljard euro, met een marge van 50 tot 51 procent.

ING denkt dat ASML afgelopen kwartaal uitkwam op 6,8 miljard euro, en is daarmee naar eigen zeggen iets optimistischer dan de gemiddelde analist. De consensus op Bloomberg staat volgens de bank namelijk op 6,7 miljard euro.

Verder rekent ING op een brutomarge van 50,7 procent.

In de eerste drie maanden van dit jaar boekte ASML een omzet van een omzet van 6,75 miljard euro met een brutomarge van 50,6 procent.

Eind maart had ASML een orderportefeuille van 39 miljard euro. "De orderportefeuille van ASML is extreem goed gevuld. Dus een paar vertraagde orders zouden geen groot probleem moeten zijn", merkte analist Marc Hesselink van ING op.

Voor heel 2023 mikt ASML op een omzetgroei van meer dan 25 procent. De brutomarge zal ook iets verbeteren.

In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent, zo onthulde het bedrijf op de beleggersdag vorig jaar.

Tevens wil ASML de capaciteit vergroten, naar 90 EUV-systemen en 600 DUV-systemen per jaar. Dit jaar zijn dit er nog 60 en 375 respectievelijk.

Zakenbank Jefferies is positief gestemd over de Europese halfgeleidersector, nu een nieuwe opwaartse cyclus is ingezet per mei, zo bleek afgelopen woensdag uit een rapport van de bank.

Die nieuwe cyclus zal de komende twee jaar resulteren in "significante" koersstijgingen en een sterke winstgroei. Een grote aanjager voor deze nieuwe cyclus is kunstmatige intelligentie, aldus Jefferies. Daarvan zullen vooral ASML en ASMI profiteren, denken de analisten.

De zakenbank verhoogde het koersdoel voor ASMI van 390,00 naar 600,00 euro en voor ASML van 700,00 naar 950,00 euro. Beide aandelen staan op de kooplijst van de bank en gelden ook als sectorfavorieten.

Voor ASML rekent Jefferies op een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 18 procent. Daardoor zal de winst per aandeel tussen 2023 en 2025 met 57 procent stijgen, voorziet analist Janardan Menon.

Kunstmatige intelligentie zal tot 2027 voor meer dan 4 miljard euro aan de omzet van ASML bijdragen, denkt Menon.

China

Analist Michael Roeg van Degroof Petercam verwacht woensdag veel vragen van analisten naar de ontwikkeling rondom China.

Eind juni maakte de Nederlandse overheid aanvullende exportmaatregelen bekend. Waar eerder al een vergunning nodig was voor EUV, de nieuwste technologie van ASML die momenteel niet wordt geleverd aan China, zal vanaf 1 september ook voor de meest geavanceerde DUV-systemen goedkeuring nodig zijn om te mogen exporteren.

"We hebben deze stap genomen vanuit het belang van onze nationale veiligheid. Het is goed dat de bedrijven die het betreft nu weten waar ze aan toe zijn. Zo kunnen zij zich op tijd aanpassen aan de nieuwe regelgeving", zei minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking eind juni in een toelichting op de nieuwe maatregelen.

"Een ongecontroleerde uitvoer van goederen en technologieën kan risico's opleveren voor onze nationale veiligheid." Nederland draagt hierin extra verantwoordelijkheid, omdat Nederland een "unieke en leidende positie" in deze technologie heeft.

ASML liet vervolgens weten niet te verwachten dat de aanvullende exportmaatregelen een significant effect zullen hebben op de outlook voor 2023 of de scenario's voor de langere termijn die de Veldhovense toeleverancier op de beleggersdag in november presenteerde.

ASML opent woensdag voorbeurs de boeken.