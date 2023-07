AEX opent nipt hoger, fraaie koerswinst Heineken en Fastned Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,2 procent hoger naar 776,41 punten, terwijl de Midkap juist 0,2 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen was alleen Heineken een uitschieter met een stijging van ruim twee procent naar 97,92 euro. Goldman Sachs plaatste de bierbrouwer op zijn kooplijst met een koersdoel van 118,00 euro. Heineken staat meerdere jaren van omzetgroei en margeherstel te wachten, aldus de zakenbank. In de AMX verloor Basic-Fit krap twee procent. In de AScX steeg Fastned 3,5 procent na het winnen van een Deense aanbesteding voor de bouw van drie snellaadstations. Vastgoedfonds NSI daalde twee procent na vrijgave van cijfers. Bron: ABM Financial News

