Goldman Sachs zet Heineken op kooplijst

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het aandeel Heineken op de kooplijst gezet met een koersdoel van 118,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. Volgens analisten van de bank ondervond Heineken de nodige tegenwind in de eerste jaarhelft, onder meer in Vietnam, Nigeria en Zuid-Afrika. Ook Brazilië en Europa kenden een zwakke start van het tweede kwartaal, aldus de analisten, die verder ook op de hogere inkoopkosten wezen. Desondanks denkt Goldman dat de brouwer zijn EBIT-doelstelling voor dit jaar zal handhaven bij de aanstaande halfjaarcijfers. Heineken mikt op een groei van 5 tot 9 procent. "De outlook kan wel aan de onderkant van de bandbreedte uitvallen, maar dat zou al een geruststelling zijn." Goldman mikt op een autonome EBIT-daling van 3,5 procent in de eerste jaarhelft, gevolgd door een herstel van 11,8 procent in de tweede jaarhelft. Voor heel 2023 komt de bank daarmee uit op 4,4 procent, grofweg in lijn met de consensus. Goldman noemde de verhouding tussen risico en rendement bij Heineken aantrekkelijk. Heineken staat meerdere jaren van omzetgroei en margeherstel te wachten, concludeerde de bank. Het aandeel Heineken sloot donderdag op 95,72 euro. Bron: ABM Financial News

