AEX last vermoedelijk adempauze in na sterke opmars

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong fractioneel lager. Donderdag won de AEX nog 0,9 procent op 774,80 punten na onder meer de vrijgave van meevallende Amerikaanse producentenprijzen. Daarmee bouwde het Damrak voort op woensdag, toen de hoofdindex zelfs 1,6 procent won nadat een afkoelende Amerikaanse inflatie in juni de hoop voedde dat het verkrappende beleid van de Federal Reserve zijn einde nadert. “Aandelen en obligaties zitten in de lift, omdat de economische data erop wijzen dat de inflatie snel daalt, terwijl de arbeidsmarkt sterk blijft", zei analist Bill Merz van U.S. Bank Wealth Management. “Beleggers rekenen nu nog maar op één renteverhoging van de Federal Reserve, voordat de Fed begin 2024 begint met het doorvoeren van renteverlagingen. Dit vooruitzicht kan een sterke periode voor aandelen inluiden”, aldus Merz. Het vooruitzicht van Amerikaanse renteverlagingen laat zijn sporen na op de valutamarkten. De dollar verliest al dagen terrein ten opzichte van de euro en het muntpaar noteert vanochtend op 1,1232, ten opzichte van 1,0850 vorige week donderdag. Eind vorig jaar stond er nog pariteit op de borden. Nu het inflatiespook achter de horizon dreigt te verdwijnen, kunnen beleggers alle aandacht richten op de start van het cijferseizoen. Hoe die bedrijfsresultaten eruit gaan zien, daar kregen beleggers donderdag al een voorproefje van. De resultaten van Pepsi werden goed ontvangen met een plus van meer dan twee procent, terwijl Delta Airlines een half procent prijs gaf. Vandaag komen op Wall Street de financiële giganten JPMorgan, Citigroup, BlackRock en Wells Fargo met cijfers door, terwijl ook zorg- en verzekeringsmaatschappij United Health op de agenda staat. Beursplein 5 kijkt uit naar aankomende woensdag, wanneer indexzwaargewicht ASML als eerste hoofdfonds in Amsterdam zijn kwartaalrapportage prijsgeeft. Volgens FactSet bedraagt de winstdaling voor de Amerikaanse S&P 500 bedrijven in het afgelopen kwartaal op jaarbasis ongeveer 7,6 procent. Hiermee zou sprake zijn van het derde opeenvolgende kwartaal waarin de winsten onder druk staan. Beleggers kijken echter zelden in de achteruitkijkspiegel, maar juist vooruit. “Toelichting en inzicht in de kosten van bedrijven die de toekomstige winstmarges bepalen, zullen waarschijnlijk de grootste impact hebben op de koersreactie”, aldus analisten van US Bank Wealth Management. Ondertussen is al redelijk wat optimisme in de koersen verdisconteerd. De S&P 500 is dit jaar 16 procent gestegen, met dank aan de hype rond kunstmatige intelligentie die de koersen van een select groepje techgiganten heeft opgeblazen, en een economie die veerkrachtig is gebleven ondanks het agressieve tempo van renteverhogingen door de Federal Reserve. De Aziatische beurzen kleuren vanochtend eensgezind groen met als koplopers Seoel en Sydney, met winsten van ongeveer een procent. Bij de andere hoofdbeurzen blijft de winst beperkt tot enkele tienden van een procent. Ook donderdag werd olie weer duurder, dankzij onder meer aantrekkende economische vooruitzichten en de nasleep van aangekondigde productiebeperkingen van OPEC+. Het zwarte goud won anderhalf procent op 76,89 dollar per vat. Op macro-economisch vlak hebben beleggers oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen in juli. Bedrijfsnieuws De EPRA-winst van NSI steeg in de eerste jaarhelft met 19,5 miljoen naar 20,4 miljoen euro, of 1,02 euro per aandeel. Dit was onder meer te danken aan lagere kosten, aldus het bedrijf. De EBIT kwam iets hoger uit op bijna 24 miljoen euro, van 23,8 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2022. FlowTraders draagt Hermien Smeets-Flier voor als CFO per 17 juli. Aandeelhouders van Renewi hebben donderdag tijdens de jaarvergadering ingestemd met alle agendapunten. CEO Otto de Bont werd herbenoemd, net als CFO Annemieke den Otter. Ook werd voorzitter Ben Verwaayen herbenoemd. Daarbij viel wel op dat bijna 20 procent van de aandeelhouders tegen de herbenoeming van Verwaayen stemde. Slotstanden Wall Street De S&P 500 won donderdag 0,9 procent op 4.510,04 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.395,14 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 14.138,57 punten. Bron: ABM Financial News

