Flow Traders draagt nieuwe CFO aan

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft Hermien Smeets-Flier voorgedragen voor benoeming tot financieel directeur en uitvoerend bestuurder. Dat maakte de flitshandelaar vrijdagochtend bekend. Smeets-Flier zal op 17 juli 2023 starten met haar nieuwe functie. Haar benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties en aandeelhouders. Smeets-Flier heeft een lange staat van dienst bij verschillende verzekeringsmaatschappijen en vermogensbeheerders. Voordat ze bij Flow Traders kwam, was ze Chief Financial Risk Officer en bestuurslid bij Achmea Investment Management. Bron: ABM Financial News

