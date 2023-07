CEO en CFO Renewi herbenoemd Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Renewi hebben donderdag tijdens de jaarvergadering ingestemd met alle agendapunten. Dit bleek uit een persbericht van de onderneming met alle stemuitslagen. CEO Otto de Bont werd herbenoemd, net als CFO Annemieke den Otter. Ook werd voorzitter Ben Verwaayen herbenoemd. Daarbij viel wel op dat bijna 20 procent van de aandeelhouders tegen de herbenoeming van Verwaayen stemde. Bron: ABM Financial News

