Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 14 punten voor de Duitse DAX en een min van 12 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 15 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd.

De lage inflatie in de VS leidt momenteel tot veel optimisme. "Een typische risk-on beweging, die naar onze mening volkomen terecht is", stelde investment manager Simon Wiersma van ING.

De Europese Centrale Bank presenteerde vanmiddag de notulen van haar laatste beleidsvergadering. Uit de verslaglegging werd duidelijk dat men bezorgd is over de loonprijsspiraal.

Econoom Bert Colijn van ING denkt dat de ECB de rente later deze maand wel degelijk met 25 basispunten zal verhogen. Zelfs als er signalen zijn dat de economie lijkt af te koelen en de inflatiedruk afneemt, is dit volgens Colijn onvoldoende voor de ECB om van koers te veranderen. Maar na de rentevergadering in juli zal de discussie volgens de econoom van ING feller worden over hoe ver de ECB moet gaan met het verhogen van de rente.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en die gaven een gemengd beeld. De Britse economie kromp 0,1 procent in mei, maar de verwachting lag op een krimp van 0,4 procent. Op jaarbasis nam de omvang van de Britse economie in mei met 0,4 procent toe, terwijl er gerekend was op een afname met 0,7 procent.

De industriële productie in het VK daalde in mei harder dan verwacht, terwijl ook de export in dezelfde maand afnam, bij een stijgende import.

In de eurozone steeg de industriële productie in mei wel, maar iets minder dan verwacht. Franse inflatiecijfers bevestigden een afkoeling in juni, tot 4,2 procent.

Bedrijfsnieuws

Carrefour heeft de twee Franse sectorgenoten Cora en Match overgenomen van het Belgische Louis Delhaize Group voor krap 1,2 miljard euro. Het aandeel Carrefour sloot vrijwel vlak.

Casino Guichard-Perrachon heeft woensdagavond gewaarschuwd voor een lager resultaat voor het boekjaar 2023 en houdt ook rekening met een omzetdaling in het tweede kwartaal. Het aandeel daalde 2,5 procent.

BASF verlaagde woensdagavond de vooruitzichten voor 2023, vanwege tegenvallende voorlopige resultaten in het tweede kwartaal als gevolg van lagere prijzen en verkoopvolumes. Het aandeel daalde ruim een half procent.

Op de beurs van Parijs deed Teleperformance goede zaken, met een winst van meer dan 2,5 procent, terwijl hekkensluiter in de CAC 40 Schneider Electric ruim 2 procent verloor.

In de Duitse DAX ging Commerzbank aan kop, met een winst van 3 procent. Daimler Truck beleefde een zwakke dag in Frankfurt en verloor bijna een procent.

Europese financials zaten donderdag sowieso in de lift.

In Amsterdam stegen de aandelen van halfgeleiderproducenten ASMI, Besi en ASML circa 1,5 tot 3,5 procent. Ook elders in Europa waren de aandelen van chipproducenten in trek.

Euro STOXX 50 4.394,51 (+0,8%)

STOXX Europe 600 461,26 (+0,6%)

DAX 16.141,03 (+0,7%)

CAC 40 7.369,80 (+0,5%)

FTSE 100 7.440,21 (+0,3%)

SMI 11.021,66 (+0,02%)

AEX 774,80 (+0,9%)

BEL 20 3.571,64 (-0,1%)

FTSE MIB 28.774,77 (+0,8%)

IBEX 35 9.478,70 (+0,3%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaan de Amerikaanse beurzen een licht lagere opening tegemoet.

Wall Street sloot donderdag hoger. Beleggers reageerden woensdag al enthousiast op de Amerikaanse inflatiecijfers uit de maand juni, waardoor de beurzen in New York toen naar hun hoogste niveaus sinds april 2022 klommen.

"De Federal Reserve zal vooral tevreden zijn met de afkoeling van de kerninflatie tot 4,8 procent", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Vooraf werd op een kerninflatie van 5,0 procent gerekend.

De markt denkt wel dat er nog een renteverhoging van 25 basispunten nodig is, zo merkte Blekemolen op. "Maar beleggers gaan er wel van uit dat dit mogelijk de laatste renteverhoging [van de Fed] zal zijn. Dit was terug te zien in het enthousiasme op de aandelenbeurzen", aldus de expert van Lynx.

Donderdag bleek dat de producentenprijzen in de Verenigde Staten ook minder snel stijgen. De producentenprijzen stegen in juni met 0,1 procent op jaarbasis, na een stijging van 0,9 procent in de maand ervoor. De kernprijzen stegen met 2,6 procent op jaarbasis. In mei lag de kerninflatie op 2,8 procent.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is in de week eindigend op 8 juli onverwacht gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 12.000 naar 237.000. Het cijfer voor de vorige week werd daarbij wel met 1.000 opwaarts bijgesteld naar 249.000. De verwachting van economen lag vooraf op 250.000 aanvragen.

Verder werd donderdag bekend dat Fed-bestuurder James Bullard opstapt. De voorzitter van de St. Louis Fed vertrekt volgende maand formeel. Hij krijgt een hoge functie bij de Purdue University. Met het vertrek van Bullard verliest de Federal Reserve een van zijn haviken, hoewel hij dit jaar geen stemrecht heeft.

De olieprijs steeg donderdag 1,5 procent, dankzij de zwakkere dollar. Ook kwamen OPEC en IEA met hun maandrapporten. IEA verwacht dit jaar een minder sterke groei van de vraag naar olie. Volgend jaar zal het aanbod minder snel groeien dan de vraag. OPEC verwacht een sterke vraag naar olie in het komende jaar, vooral vanuit Azië.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Nikola Corp stegen donderdag ruim 60 procent dankzij een waterstofdeal voor vrachtwagens van het bedrijf.

PepsiCo rapporteerde een winst per aandeel in het tweede kwartaal van 1,99 dollar bij een omzet van 22,3 miljard dollar. Het bedrijf zag ruimte de outlook voor dit jaar opnieuw te verhogen, nadat de verwachtingen bij publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal ook al werden verhoogd. Het aandeel won meer dan 2 procent.

Ook Delta Air Lines verhoogde de outlook en mikt voor dit jaar op een winst per aandeel van 6 tot 7 dollar, waar eerder werd gemikt op 5 tot 6 dollar. De omzet en aangepaste winst per aandeel overtroffen de verwachtingen. Het aandeel sloot rond een half procent lager.

Toezichthouder FTC is het niet eens met een uitspraak van de rechter dat er geen redenen zijn om de overname van Activision Blizzard door Microsoft te blokkeren. FTC gaat dan ook in beroep tegen het vonnis. Het aandeel Microsoft won ruim anderhalf procent, terwijl Activision Blizzard licht daalde.

Het aandeel Walt Disney steeg licht. Het contract van CEO Bob Iger werd verlengd tot december 2026. Iger trad in november opnieuw aan als CEO van het bedrijf, na het vertrek van Bob Chapek.

ExxonMobil heeft een overeenkomst bereikt om Denbury over te nemen. ExxonMobil financiert de overname met eigen aandelen ter waarde van 4,9 miljard dollar, ofwel 89,45 dollar per aandeel Exxon. Het aandeel verloor bijna 2 procent. Ook Denbury stond donderdag onder druk.

Amazon steeg ruim 2,5 procent. De e-commercereus meldde dat Prime Day een recordomzet heeft opgeleverd.

S&P 500 index 4.510,04 (+0,9%)

Dow Jones index 34.395,14 (+0,1%)

Nasdaq Composite 14.138,57 (+1,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten vrijdagochtend licht hoger.

Nikkei 225 32.523,89 (+0,3%)

Shanghai Composite 3.245,71 (+0,3%)

Hang Seng 19.399,64 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1234. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,1229.

USD/JPY Yen 137,67

EUR/USD Euro 1,1234

EUR/JPY Yen 154,71

MACRO-AGENDA:

11:00 Handelsbalans - Mei (eur)

14:30 Importprijzen - Juni (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

12:00 BlackRock - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Citigroup - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 UnitedHealth - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers tweede kwartaal (VS)