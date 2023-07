Olieprijs stijgt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 76,89 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,5 procent duurder.

De oliemarkten reageerden positief op berichten dat de Russische export afneemt, volgens analisten van RBC. Dat de dollar verzwakt is ook gunstig voor de oliemarkten, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Volgens Hewson blijven de oliemarkten evenwel bezorgd over de vraag naar olie vanuit China, nadat donderdag opnieuw zwakke macrodata verschenen. Ditmaal waren het teleurstellende exportcijfers.

Ondanks de huidige zorgen over de vraag in China, voorziet OPEC toch een sterke vraag naar olie in het komende jaar, vooral vanuit Azië. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel.



OPEC verhoogde de vooruitzichten voor de groei van de mondiale olievraag voor 2023 met 100.000 vaten naar 2,4 miljoen vaten per dag. Voor volgend jaar verwacht het kartel een groei met 2,2 miljoen vaten per dag.

Het IEA verlaagde donderdag juist de verwachting voor de groei van de wereldwijde vraag naar olie in 2023 met 220.000 vaten, naar 2,2 miljoen vaten per dag. De totale vraag zal dit jaar uitkomen op een record van 102,1 miljoen vaten per dag, 100.000 meer dan in het vorige maandrapport werd verwacht.

De verwachting voor de groei van de vraag in 2024 werd door het IEA verhoogd met 290.000 vaten per dag tot 1,1 miljoen vaten per dag, tot een totaal van 103,2 miljoen vaten per dag.