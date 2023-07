Fed-bestuurder Bullard vertrekt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De voorzitter van de St. Louis Fed, James Bullard, heeft per direct zijn functie neergelegd. Dit werd donderdag bekend. Bullard vertrekt volgende maand formeel bij de St. Louis Fed. Hij krijgt een hoge functie bij de Purdue University. Bullard stond 15 jaar aan het roer van de St. Louis Fed, dat een speciaal comité heeft opgericht om een vervanger te vinden. Met het vertrek van Bullard verliest de Federal Reserve een van zijn haviken, hoewel hij dit jaar geen stemrecht heeft. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.