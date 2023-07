Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 0,7 procent op 4.501,09 punten, de Dow Jones index stijgt 0,1 procent op 34.394,61 punten en de Nasdaq noteert 1,3 procent hoger op 14.104,16 punten.

Beleggers reageerden woensdag al enthousiast op de Amerikaanse inflatiecijfers uit de maand juni, waardoor de beurzen in New York toen naar hun hoogste niveaus sinds april 2022 klommen.

"De Federal Reserve zal vooral tevreden zijn met de afkoeling van de kerninflatie tot 4,8 procent", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Vooraf werd op een kerninflatie van 5,0 procent gerekend.

De markt denkt wel dat er nog een renteverhoging van 25 basispunten nodig is, zo merkte Blekemolen op. "Maar beleggers gaan er wel van uit dat dit mogelijk de laatste renteverhoging [van de Fed] zal zijn. Dit was terug te zien in het enthousiasme op de aandelenbeurzen", aldus de expert van Lynx.

Vanmiddag bleek dat de producentenprijzen in de Verenigde Staten ook minder snel stijgen. De producentenprijzen stegen in juni met 0,1 procent op jaarbasis, na een stijging van 0,9 procent in de maand ervoor. De kernprijzen stegen met 2,6 procent op jaarbasis. In mei lag de kerninflatie op 2,8 procent.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is in de week eindigend op 8 juli onverwacht gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 12.000 naar 237.000. Het cijfer voor de vorige week werd daarbij wel met 1.000 opwaarts bijgesteld naar 249.000. De verwachting van economen lag vooraf op 250.000 aanvragen.

De olieprijs stijgt donderdag een half procent na een rapport van IEA, dat dit jaar een minder sterke groei van de vraag naar olie voorziet. Volgend jaar zal het aanbod minder snel groeien dan de vraag. Ook OPEC kwam met een rapport. Het oliekartel verwacht een sterke vraag naar olie in het komende jaar, vooral vanuit Azië.



De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1209.

Bedrijfsnieuws

PepsiCo rapporteerde een winst per aandeel in het tweede kwartaal van 1,99 dollar bij een omzet van 22,3 miljard dollar. Het bedrijf zag ruimte de outlook voor dit jaar opnieuw te verhogen, nadat de verwachtingen bij publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal ook al werden verhoogd. Het aandeel wint bijna 2 procent.

Ook Delta Airlines verhoogde de outlook en mikt voor dit jaar op een winst per aandeel van 6 tot 7 dollar, waar eerder werd gemikt op 5 tot 6 dollar. De omzet en aangepaste winst per aandeel overtroffen de verwachtingen. Het aandeel gaat 1,5 procent hoger.

Toezichthouder FTC is het niet eens met een uitspraak van de rechter dat er geen redenen zijn om de overname van Activision Blizzard door Microsoft te blokkeren. FTC gaat dan ook in beroep tegen het vonnis. Het aandeel Microsoft wint een procent, terwijl Activision Blizzard licht stijgt.

Het aandeel Walt Disney stijgt licht. Het contract van CEO Bob Iger werd verlengd tot december 2026. Iger trad in november opnieuw aan als CEO van het bedrijf, na het vertrek van Bob Chapek.

ExxonMobil heeft een overeenkomst bereikt om Denbury over te nemen. ExxonMobil financiert de overname met eigen aandelen ter waarde van 4,9 miljard dollar, ofwel 89,45 dollar per aandeel Exxon. Het aandeel verliest toch 2,5 procent. Ook Denbury staat onder druk.

Amazon stijgt 2,5 procent. De e-commercereus meldde dat Prime Day een recordomzet heeft opgeleverd.