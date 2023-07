Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 461,36 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,7 procent op 16.141,03 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,5 procent bij een stand van 7.369,80 punten. De Britse FTSE sloot 0,3 procent hoger op 7.440,21 punten.

De lage inflatie in de VS leidt momenteel tot veel optimisme. "Een typische risk-on beweging, die naar onze mening volkomen terecht is", stelde investment manager Simon Wiersma van ING.

De Europese Centrale Bank presenteerde vanmiddag de notulen van haar laatste beleidsvergadering. Uit de verslaglegging werd duidelijk dat men bezorgd is over de loonprijsspiraal.

Econoom Bert Colijn van ING denkt dat de ECB de rente later deze maand wel degelijk met 25 basispunten zal verhogen. Zelfs als er signalen zijn dat de economie lijkt af te koelen en de inflatiedruk afneemt, is dit volgens Colijn onvoldoende voor de ECB om van koers te veranderen. Maar na de rentevergadering in juli zal de discussie volgens de econoom van ING feller worden over hoe ver de ECB moet gaan met het verhogen van de rente.

Op macro-economisch vlak was er donderdag aandacht voor cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en die gaven een gemengd beeld. De Britse economie kromp 0,1 procent in mei, maar de verwachting lag op een krimp van 0,4 procent. Op jaarbasis nam de omvang van de Britse economie in mei met 0,4 procent toe, terwijl er gerekend was op een afname met 0,7 procent.

De industriële productie in het VK daalde in mei harder dan verwacht, terwijl ook de export in dezelfde maand afnam, bij een stijgende import.

In de eurozone steeg de industriële productie in mei wel, maar iets minder dan verwacht. Franse inflatiecijfers bevestigden een afkoeling in juni, tot 4,2 procent.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,1190. WTI-olie kostte rond 76 dollar per vat. OPEC voorziet een sterke vraag naar olie in het komende jaar, vooral vanuit Azië. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel.

Bedrijfsnieuws

Carrefour heeft de twee Franse sectorgenoten Cora en Match overgenomen van het Belgische Louis Delhaize Group voor krap 1,2 miljard euro. Het aandeel Carrefour sloot vrijwel vlak.

Casino Guichard-Perrachon heeft woensdagavond gewaarschuwd voor een lager resultaat voor het boekjaar 2023 en houdt ook rekening met een omzetdaling in het tweede kwartaal. Het aandeel daalde 2,5 procent.

BASF verlaagde woensdagavond de vooruitzichten voor 2023, vanwege tegenvallende voorlopige resultaten in het tweede kwartaal als gevolg van lagere prijzen en verkoopvolumes. Het aandeel daalde ruim een half procent.

Op de beurs van Parijs deed Teleperformance goede zaken, met een winst van meer dan 2,5 procent, terwijl hekkensluiter in de CAC 40 Schneider Electric ruim 2 procent verloor.

In de Duitse DAX ging Commerzbank aan kop, met een winst van 3 procent. Daimler Truck beleefde een zwakke dag in Frankfurt en verloor bijna een procent.

Europese financials zaten donderdag sowieso in de lift.

In Amsterdam stegen de aandelen van halfgeleiderproducenten ASMI, Besi en ASML circa 1,5 tot 3,5 procent. Ook elders in Europa waren de aandelen van chipproducenten in trek.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot in het groen, waarbij techaandelen ook gewild waren.