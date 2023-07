Hogere winst NSI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in het eerste halfjaar een hogere EPRA-winst behaald. Dit meldde het vastgoedbedrijf donderdag nabeurs. NSI sprak evenwel van een uitdagend operationeel klimaat. Het bedrijf is momenteel bezig met een strategische beoordeling van de activiteiten om de mogelijke impact van het afschaffen van de FBI-status in kaart te brengen. Daarover zei NSI donderdag dat verschillende opties worden overwogen, waaronder dat als opzichzelfstaand beursgenoteerd bedrijf met een nieuwe strategie, privatisering van het bedrijf als ook een mogelijke fusie. NSI wil meer focus op zijn vastgoedportefeuille in Amsterdam en zal zich in toenemende mate ook richten op duurzaamheid, zei het donderdag. In de verslagperiode steeg de EPRA-winst van 19,5 miljoen naar 20,4 miljoen euro, of 1,02 euro per aandeel. Dit was onder meer te danken aan lagere kosten, aldus het bedrijf. De nettohuurinkomsten daalden in het eerste halfjaar fractioneel, van 28,3 tot 28,0 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was wel sprake van een groei van 4,7 procent. De EBIT kwam iets hoger uit op bijna 24 miljoen euro, van 23,8 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2022. Outlook Voor heel 2023 rekent NSI op een EPRA-winst per aandeel voor belastingen van 1,95 tot 2,05 euro. Verder stelt het bedrijf een interim-dividend vast van 0,75 euro per aandeel. NSI bekijkt zijn dividendbeleid momenteel en komt bij de jaarcijfers over 2023 of mogelijk eerder, met wat het bedrijf een duurzaam dividendniveau acht voor de toekomst. CFO NSI stapt op De financieel directeur van NSI, Alianne de Jong, stapt op, zo meldde het vastgoedbedrijf donderdag verder. De Jong blijft nog tot 1 november 2023 aan om een soepele overgang te waarborgen. De raad van commissarissen van NSI start de zoektocht naar een nieuwe CFO. Bron: ABM Financial News

