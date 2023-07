Weer fraaie winst voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag opnieuw hoger gesloten, onder aanvoering van de techaandelen in de AEX. De hoofdindex eindigde 0,9 procent hoger op 774,80 punten. Woensdag was het sentiment op Beursplein 5 al goed, mede dankzij een meevallende Amerikaanse inflatie. Vandaag werden de winsten, onder aanvoering van de techaandelen, verder uitgebouwd. Investment manager Simon Wiersma van ING zag de risicobereidheid onder beleggers weer terugkeren en noemde dit ook "volkomen terecht". "Een Amerikaanse economie die niet te sterk, maar ook niet te zwak is, een vertragende inflatie en bedrijfswinsten die de komende twee kwartalen naar verwachting zullen aantrekken wijst op een 'Goldilocksscenario'." Hoe die bedrijfsresultaten eruit gaan zien, daar kregen beleggers vandaag al een voorproefje van. Zowel de resultaten van Pepsi als van Delta Air Lines werden goed ontvangen. Vrijdag volgen enkele grote Amerikaanse banken. De euro/dollar handelde op 1,1190 en olie werd krap een half procent duurder na het verschijnen van de maandrapporten van OPEC en het IEA. Stijgers en dalers Besi en ASMI gingen donderdag aan de leiding met winsten van 3,7 en 3,3 procent. Prosus werd 2,8 procent duurder, net als DSM-Firmenich. Het aantal dalers bleef beperkt, net als de verliezen zelf. Alleen ASR daalde meer dan een procent. In de AMX ging Just Eat Takeaway 2,7 procent hoger en won Allfunds 2,1 procent. Aalberts daalde 1,1 procent. TomTom, dat maandag de boeken opent, werd in de AScX 2,0 procent duurder en CM.com steeg 2,5 procent. Kendrion daalde 1,2 procent en Avantium 1,4 procent. De lokaal genoteerde aandelen Renewi en NX Filtration kwamen voorbeurs met een waarschuwing. Renewi daalde een beperkte 0,3 procent, terwijl NX Filtration 5,4 procent verloor. Volgens Degroof Petercam was de waarschuwing van Renewi geen verrassing. KBC Securities noemde de omzetwaarschuwing van NX Filtration wel een tegenvaller. Het omzetdoel voor dit jaar werd verlaagd van 18 tot 22 miljoen naar 10 tot 14 miljoen euro. Wall Street Ook op de Amerikaanse beursvloeren domineerde het groen. De S&P 500 index steeg 0,5 procent en de Nasdaq 1,1 procent. Bron: ABM Financial News

