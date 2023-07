Beursblik: omzetstijging Fugro verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in de eerste zes maanden van 2023 vermoedelijk meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder, terwijl het EDITDA-resultaat en de bijbehorende marge flink zijn verbeterd. Dit is de verwachting van de markt in aanloop naar de cijfers, die op 27 juli verschijnen.

De analistenconsensus rekent op een omzet van 1.015 miljoen euro, van 833 miljoen euro in dezelfde periode in 2022. ING zit daar net iets boven met een verwachte omzet van 1.017 miljoen euro.

Het leeuwendeel van de omzet komt van de divisie Marine, goed voor een door de markt verwachte 740 miljoen euro, van 579 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2022. De divisie Land droeg vermoedelijk 275 miljoen euro bij.

Het EBITDA-resultaat is ook fors verbeterd, verwachten de analisten, die rekenen op 147 miljoen euro, van 98 miljoen euro een jaar eerder. ING is iets optimistischer en rekent op een EBITDA-resultaat van 154 miljoen euro met een bijbehorende marge van 15,2 procent.

De analistenconsensus houdt rekening met een EBITDA-marge van 14,4 procent, tegen 11,7 procent in de eerste zes maanden van 2022. Bij Marine moet de marge zijn verbeterd van 12,2 naar 15,5 procent, denkt de markt. Bij Land van 10,7 naar 11,5 procent.

Onder de streep bleef er volgens de consensus 57 miljoen euro netto over in het eerste halfjaar. Een jaar eerder behaalde Fugro nog ongeveer de helft aan nettowinst, namelijk 29 miljoen euro. ING houdt rekening met een nettowinst van 55 miljoen euro.

ING rekent naast een "goede omzetgroei" ook op "aanzienlijke hogere resultaten" voor Fugro in de eerste zes maanden van 2023, hoewel die in het tweede kwartaal vermoedelijk niet zo hoog uitkwamen als in het eerste kwartaal van dit jaar, toen "een betere bezettingsgraad en het doorberekenen van hogere prijzen een significante impact hadden."

ING, dat een koopadvies heeft op het aandeel, is van mening dat de markt te voorzichtig is in zijn voorspellingen en het hefboomeffect onderschat.

"We weten dat de stijging van de bezettingsgraad zijn beperkingen heeft, maar we zien ook de invloed van hogere prijzen en inflatiecorrecties die vorig jaar zijn doorgevoerd", aldus de analisten.

Outlook

Voor 2023 rekent Fugro op een aanhoudende sterke omzetgroei en een verdere margestijging naar 8 tot 12 procent, conform de doelstelling voor de middellange termijn. Ook gaat Fugro uit van een positieve vrije kasstroom.

De investeringen worden voor dit jaar geraamd op 200 tot 225 miljoen euro, zei Fugro eerder.