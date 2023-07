ExxonMobil betaalt miljarden voor overname Denbury Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ExxonMobil heeft een overeenkomst bereikt om Denbury over te nemen, in een deal die de specialist in exploratie van koolwaterstoffen waardeert op 4,9 miljard dollar. Dit maakte Exxon donderdagmiddag bekend. ExxonMobil financiert de overname met eigen aandelen ter waarde van 4,9 miljard dollar, ofwel 89,45 dollar per aandeel Exxon. Aandeelhouders van Denbury ontvangen per aandeel 0,84 aandeel ExxonMobil. CEO Darren Woods van Exxon zegt de overname te doen om de winstgevendheid van de Low Carbon Solutions-divisie aan te jagen. De synergievoordelen moeten voor Exxon tot een "sterke groei en aantrekkelijk rendement" leiden. Bron: ABM Financial News

