OPEC verhoogt prognose voor groei olievraag

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) OPEC voorziet een sterke vraag naar olie in het komende jaar, vooral vanuit Azië. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel.



OPEC verhoogde de vooruitzichten voor de groei van de mondiale olievraag voor 2023 met 100.000 vaten naar 2,4 miljoen vaten per dag. Voor volgend jaar verwacht het kartel een groei met 2,2 miljoen vaten per dag. De OPEC schreef de aantrekkende vraag toe aan de kracht van de Aziatische economieën. In juni van dit jaar steeg de olieproductie van het kartel met 91.000 vaten per dag naar 28,19 miljoen vaten. Voor 2023 wordt door de OPEC nog altijd een productiegroei buiten het kartel om verwacht van 1,4 miljoen vaten per dag. Het kartel verwacht voor 2024 eenzelfde groeiomvang. De OPEC verwacht dat de mondiale economie in 2024 met 2,5 procent groeit. Voor 2023 bleef de verwachte economische groei op 2,6 procent staan. Eerder vandaag verlaagde het IEA juist de verwachting voor de groei van de wereldwijde vraag naar olie in 2023 met 220.000 vaten, naar 2,2 miljoen vaten per dag. De totale vraag zal dit jaar uitkomen op een record van 102,1 miljoen vaten per dag, 100.000 meer dan in het vorige maandrapport werd verwacht. Olie noteerde donderdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 75,97 dollar, terwijl voor een september-future Brent 80,39 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent. Bron: ABM Financial News

