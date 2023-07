Delta Air Lines boekt recordwinst

(ABM FN-Dow Jones) Delta Air Lines heeft de outlook voor heel het jaar verhoogd en boekte in het tweede kwartaal een recordwinst, profiterend van een aanhoudend sterke vraag naar vliegreizen en dalende brandstofprijzen.

Consumenten lijken de verloren tijd van de coronapandemie in te willen halen en letten daarbij niet op stijgende inflatie of een economische vertraging, aldus CEO Ed Bastian van Delta.

Bastian ziet dat consumenten hun tijd en geld structureel anders besteden. "Mooie reizen zijn de hoogste prioriteit voor de consumenten waar wij ons op richten", zei Bastian. "Ze hebben geen belangstelling voor het kopen van huizen, auto's, boten of elektronica, maar voor reizen."

Het besluit van Delta om een deel van de vliegplannen te schrappen deze zomer heeft goed uitgepakt, terwijl sommige rivalen het moeilijk hebben, zei de CEO. "Je moet ook zorgen dat je de middelen die je hebt niet te veel uitput."

De nettowinst steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis van 735 miljoen naar 1,83 miljard dollar. Aangepast voor bijzondere posten bedroeg de winst 1,72 miljard dollar, of 2,68 dollar per aandeel, wat een nieuw record is en ook hoger dan de indicatie die de luchtvaarder nog maar ruim twee weken eerder gaf.

Ook de operationele inkomsten van 15,6 miljard dollar zijn een record. De inkomsten uit internationale vluchten stegen met 61 procent.

De vraag blijft in het lopende derde kwartaal bovendien aanhouden. Delta verwacht voor dit kwartaal een winst van 2,20 tot 2,50 dollar per aandeel, wat beter is dan de verwachting van analisten. Voor het hele jaar is de verwachting verhoogd naar een bandbreedte van 6 tot 7 dollar per aandeel. Eerder werd gemikt op 5 tot 6 dollar per aandeel. De outlook voor de vrije kasstroom werd ook verhoogd van 2 miljard naar 3 miljard dollar.

Consumenten blijven reizen boeken in september en oktober, waardoor het vakantieseizoen langer is dan normaal, stelde Bastian. Thuiswerken is ook een behulpzame factor.



Stormen eind juni en afgelopen weekend zorgden wel voor veel annuleringen en vertragingen.