PepsiCo verhoogt outlook weer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pepsico heeft de outlook voor heel het boekjaar weer verhoogd na iets beter dan verwachte resultaten in het tweede kwartaal. Dit meldde de Amerikaanse frisdranken- en snackproducent donderdagmiddag. Pepsico rekent voor dit jaar op een autonome omzetgroei van 10 tegen een eerdere verwachting van 8 procent. De raming van 8 procent was al een verhoging ten opzichte van de 6 procent waar het bedrijf voorafgaand aan de cijfers over het eerste kwartaal nog op rekende. De winst per aandeel stijgt dit jaar in de nieuwe verwachting met 12 procent tegen een eerdere verwachting van 9 procent. Voorafgaand aan de cijfers over het eerste kwartaal werd nog gemikt op 8 procent. De winst per aandeel komt daarmee dit jaar vermoedelijk uit op 7,47 dollar tegen 6,79 dollar over heel 2022. Verder denkt PepsiCo dit jaar wel nog altijd voor 1 miljard dollar aan aandelen in te kopen en voor 6,7 miljard dollar aan dividend uit te keren. Tweede kwartaal In het afgelopen kwartaal werd een omzet behaald van 22,3 miljard dollar tegen 20,2 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De brutowinst verbeterde op jaarbasis van 10,8 miljard naar 12,2 miljard dollar, terwijl de operationele winst steeg van 2,1 miljard naar bijna 3,7 miljard dollar. Onder de streep resteerde een nettowinst van ruim 2,7 miljard dollar tegen bijna 1,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst per aandeel kwam uit op 1,99 dollar tegen 1,03 dollar over het tweede kwartaal van 2022. Negatieve wisselkoerseffecten hadden een impact van 2,0 tot 2,5 procent op respectievelijk de winst en omzet, zei het bedrijf. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden op een winst per aandeel van 1,96 dollar en een omzet van 21,7 miljard dollar. Het aandeel PepsiCo stijgt donderdag in de Amerikaanse voorbeurshandel ruim 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

