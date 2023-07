Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van de eerste bedrijfsresultaten, die getemperd kunnen worden door de nodige winstwaarschuwingen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,5 procent op 462,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 16.101,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,7 procent met een stand van 7.382,82 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.440,12 punten.

De lage inflatie in de VS leidt tot veel optimisme. "Een typische risk-on beweging, die naar onze mening volkomen terecht is", stelde investment manager Simon Wiersma van ING.

De Europese Centrale Bank presenteert vanmiddag de notulen van haar laatste beleidsvergadering.

De Britse economie daalde 0,1 procent in mei op maandbasis, maar de verwachting lag op een afname met 0,4 procent. Op jaarbasis nam de omvang van de Britse economie in mei met 0,4 procent toe, terwijl er gerekend was op een afname met 0,7 procent.

In het Verenigd Koninkrijk nam de industriële productie in mei bovendien met 0,6 procent af, terwijl was gerekend op een daling met 0,4 procent. De export van het land daalde op maandbasis met 4,4 procent, terwijl de import in mei met 4,2 procent toenam.

De Fransen bevestigden vandaag de inflatie over juni met 4,2 procent, afgezet tegen 5,1 procent in mei.

De industriële productie van de eurozone over mei kwam op maandbasis 0,2 procent hoger uit, waarvoor een stijging met 0,3 procent was verwacht. Op jaarbasis daalde productie met 2,2 procent. De verwachting hiervoor lag op een afname met 1,1 procent.

In de VS staan vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen voor juni op de agenda. Voor de steunaanvragen worden er 2.000 meer verwacht dan een week eerder, waarmee de prognose op 250.000 ligt. Voor de producentenprijzen wordt een stijging op maandbasis verwacht van 0,2 procent in mei tegen een daling met 0,3 procent in april. De prijzen exclusief de effecten van voedsel- en energieprijzen komen naar verwachting op maandbasis 0,2 procent hoger uit, gelijk aan de stijging in mei.

Sprekers zijn vandaag Fed-bestuurder Christopher Waller. ECB-voorzitter Christine Lagarde en ECB-bestuurder Fabio Panetta nemen deel aan een bijeenkomst van de Eurogroep, die vandaag begint.

Olie noteerde donderdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 76,12 dollar, terwijl voor een september-future Brent 80,35 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent.

De vraag naar olie zal dit jaar minder hard groeien dan eerder verwacht, maar het volgende jaar zal die groei juist sterker zijn, terwijl het aanbod minder hard stijgt, zo stelde het Internationaal Energieagentschap donderdag in zijn maandrapport.

Later vanmiddag volgt de OPEC met de maandelijkse rapportages en inzichten.

De euro/dollar noteerde op 1,1170. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1141 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1138 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Carrefour heeft de twee Franse sectorgenoten Cora en Match overgenomen van het Belgische Louis Delhaize Group voor krap 1,2 miljard euro. De koers van het aandeel noteerde 0,8 procent hoger.

Casino Guichard-Perrachon heeft woensdagavond gewaarschuwd voor een lager resultaat voor het boekjaar 2023 en houdt ook rekening met een omzetdaling in het tweede kwartaal. De koers van het aandeel koerste 4,5 procent lager.

BASF heeft woensdagavond zijn vooruitzichten voor 2023 verlaagd, vanwege tegenvallende voorlopige resultaten in het tweede kwartaal als gevolg van lagere prijzen en verkoopvolumes. De koers van het aandeel noteerde vlak.

Op de beurs van Parijs noteerden twee aandelenkoersen lager, waaronder Schneider met een min van 1,6 procent. Op de beurs van Frankfurt noteerde een zestal koersen lager, maar de verliezen bleven beperkt. De koers van het aandeel Infineon won iets meer dan 2 procent.

In Amsterdam stegen van aandelen van makers van chipproducerende machines als ASMI, Besi en ASML 1,4 tot 3,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,7 procent tot 4.472,17 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.347,43 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 13.918,96 punten.