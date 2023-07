Valuta: euro zet rally nog altijd voort

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag weer een stuk hoger dan woensdag in de tweede helft van de ochtend, toe te schrijven aan het effect van de meegevallen inflatiecijfers van de VS over juni. De aandacht gaat vandaag vooral uit naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de ECB.

"De euro zette donderdag het voorlopig hoogste niveau op de borden sinds het begin van de huidige rally. De vraag is hoe lang de munt dit kan volhouden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Ook het Britse pond trekt verder aan en noteert vandaag voor het eerst sinds april vorig jaar weer boven de 1,30 dollar, vooral ingegeven door de meegevallen economische groeicijfers van het VK over mei", aldus de handelaar van Ebury donderdag.

De Britse economie daalde 0,1 procent in mei op maandbasis, maar de verwachting lag op een afname met 0,4 procent. Op jaarbasis nam de omvang van de Britse economie in mei met 0,4 procent toe, terwijl er gerekend was op een afname met 0,7 procent.

In het Verenigd Koninkrijk nam de industriële productie in mei bovendien met 0,6 procent af, terwijl was gerekend op een daling met 0,4 procent. De export van het land daalde op maandbasis met 4,4 procent, terwijl de import in mei met 4,2 procent toenam.

De Fransen bevestigden vandaag de inflatie over juni met 4,2 procent, afgezet tegen 5,1 procent in mei.

De industriële productie van de eurozone over mei kwam op maandbasis 0,2 procent hoger uit, waarvoor een stijging met 0,3 procent was verwacht. Op jaarbasis daalde productie met 2,2 procent. De verwachting hiervoor lag op een afname met 1,1 procent.

In de VS staan vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen en de producentenprijzen voor juni op de agenda. Voor de steunaanvragen worden er 2.000 meer verwacht dan een week eerder, waarmee de prognose op 250.000 ligt. Voor de producentenprijzen wordt een stijging op maandbasis verwacht van 0,2 procent in mei tegen een daling met 0,3 procent in april. De prijzen exclusief de effecten van voedsel- en energieprijzen komen naar verwachting op maandbasis 0,2 procent hoger uit, gelijk aan de stijging in mei.

Sprekers zijn vandaag Fed-bestuurder Christopher Waller. ECB-voorzitter Christine Lagarde en ECB-bestuurder Fabio Panetta nemen deel aan een bijeenkomst van de Eurogroep, die vandaag begint.

De euro noteerde donderdag 0,3 procent hoger op 1,1165 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8556 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,4 procent tot 1,3041 dollar.