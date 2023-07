Optimisme op Damrak houdt aan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteren donderdag richting het einde van de ochtendhandel hoger, voortbouwend op de winst na het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer van woensdag. De AEX index steeg 0,5 procent tot 772,37 punten. De lage inflatie in de VS leidt tot veel optimisme. "Een typische risk-on beweging, die naar onze mening volkomen terecht is", stelde investment officer Simon Wiersma van ING. "Op basis van deze inflatiecijfers zou de Fed de beleidsrente eerder moeten verlagen dan verhogen. Toch gaan we ervan uit dat op 26 juli de Fed de rente nog één keer zal verhogen met een kwartje. Ze kunnen na de havikachtige uitlatingen in de afgelopen weken eigenlijk niet meer terug", stelde Wiersma. "Maar we achten de kans zeer groot dat het de laatste verhoging zal zijn in deze cyclus." Economisch nieuws was er over de Nederlandse woningmarkt, waar de gemiddelde WOZ-waarde vorig jaar met 16 procent steeg, volgens het CBS, tot 369.000 euro. Dit betekent dat ook de belastingen navenant stijgen. De huizenprijzen staan dit jaar juist onder druk. De olieprijs was stabiel na een rapport van IEA, dat dit jaar een minder sterke groei van de vraag naar olie voorziet. Volgend jaar zal het aanbod minder snel groeien dan de vraag. Een augustus-future West Texas Intermediate stond ongewijzigd op 75,75 dollar. Brent-olie werd 0,1 procent duurder op 80,20 dollar.



De euro/dollar noteerde op 1,1060. De sprong omhoog van woensdag wordt daarmee weer deels tenietgedaan. De Amerikaanse futures wijzen ook op een hogere start van Wall Street. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won ASMI 2,9 procent, na een flinke koerssprong op woensdag. Toen kwam er een positief analistenrapport van zakenbank Jefferies. Besi won vanochtend ook 2,9 procent en Prosus 1,7 procent. ASR Nederland was de dissonant met een koersverlies van 1,6 procent, zonder direct aanwijsbare reden. Sectorgenoten Aegon en NN Group bleven dichtbij huis. ABN AMRO en ING kregen koersdoelverhogingen van KBC. ABN AMRO kreeg ook een hoger koersdoel van UBS. De aandelen van de banken noteerden een half procent tot een procent hoger. In de AMX wonnen Just Eat, Inpost en Allfunds meer dan 2 procent. CTP was met een daling van 1 procent de hekkensluiter. In de AScX won BAM twee procent en Vastned leverde juist 1,4 procent in. NX Filtration, dat voorbeurs met een waarschuwing kwam, verloor 7 procent. De omzet laat langer op zich wachten, maar de marges waren nog wel in orde, merkte KBC op. Renewi gaf ook een waarschuwing af maar dit aandeel reageerde daar nauwelijks op. De verlaging van de winstverwachting kwam niet als een verrassing, stelde Degroof Petercam. Bron: ABM Financial News

