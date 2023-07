IEA verwacht minder vraag naar olie dit jaar

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar olie zal dit jaar minder hard groeien dan eerder verwacht, maar het volgende jaar zal die groei juist sterker zijn, terwijl het aanbod minder hard stijgt. Dat stelde het Internationaal Energieagentschap donderdag in zijn maandrapport.

Het IEA verlaagde voor het eerst dit jaar zijn verwachting voor de groei van de wereldwijde vraag naar olie in 2023 met 220.000 vaten, naar 2,2 miljoen vaten per dag. De totale vraag zal dit jaar uitkomen op een record van 102,1 miljoen vaten per dag, 100.000 meer dan in het vorige maandrapport werd verwacht.

De verwachting voor de groei van de vraag in 2024 werd verhoogd met 290.000 vaten per dag tot 1,1 miljoen vaten per dag, tot een totaal van 103,2 miljoen vaten per dag.

De verwachting voor het aanbod werd verhoogd met 200.000 vaten per dag in 2023, waarmee het verwachte aanbod zou uitkomen op 101,5 miljoen vaten per dag. Voor 2024 ging de verwachte groei van het aanbod omhoog met 200.000 vaten per dag, tot een gemiddeld aanbod van 102,8 miljoen vaten per dag.

De Russische olie-export daalde in juni met 600.000 vaten per dag tot 2,3 miljoen vaten per dag, meldde het rapport verder, en de inkomsten van Rusland daalden hierdoor met 1,5 miljard dollar tot 11,8 miljard dollar.

De productie van Saoedi-Arabië zal vermoedelijk tot 9 miljoen vaten per dag dalen in juli en augustus, het laagste niveau in twee jaar.

Brent-olie kostte donderdag 80,39 dollar, een stijging van 0,4 procent.