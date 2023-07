Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ABN AMRO licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 20,70 naar 21,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Johan Ekblom. UBS verhoogde het koersdoel in aanloop naar de cijfers over het tweede kwartaal, die op 8 augustus verschijnen. Analisten van de Zwitserse zakenbank verwachten een winst per aandeel van 0,60 euro. In het eerste kwartaal bedroeg de winst per aandeel 0,56 euro. "Na een sterke ontwikkeling van de nettorentebaten op kwartaalbasis in het eerste kwartaal, verwachten we een wat stabielere trend, gezien de hogere rentes grotendeels teniet worden gedaan door de gestegen depositokosten", aldus de analisten. De operationele kosten zullen volgens Ekblom vermoedelijk significant lager uitvallen, vooral vanwege seizoensgebonden effecten. Verder verwacht UBS dat de kredietverliezen normaliseren. Het koersdoel werd verhoogd, vanwege de hogere renteverwachtingen. Het aandeel ABN AMRO koerste donderdagochtend licht hoger op 15,14 euro. Bron: ABM Financial News

