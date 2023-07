Beursblik: omzetwaarschuwing NX Filtration tegenvaller Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft zijn omzetdoel voor dit jaar verlaagd van 18 tot 22 miljoen naar 10 tot 14 miljoen euro en dat is een tegenvaller. Dit oordeelde KBC Securities donderdag. KBC verwacht stevig te moeten sleutelen aan het waarderingsmodel van NX Filtration na de waarschuwing. KBC Securities rekende op 19,6 miljoen euro omzet voor dit jaar.



Het bedrijf meldde dat de conversie van pilotsystemen de boeking van de effectieve omzet vertragen, door doorlooptijden, besluitvorming en engineering. De omzet in het eerste halfjaar van 3,7 miljoen euro was min of meer stabiel op jaarbasis. Een positieve noot is volgens KBC dat de brutomarge hoog bleef op 58,9 procent, al is het iets lager dan de 60,8 procent die was verwacht. Ook is het aantal pilotprojecten ligt 28 procent hoger dan vorig jaar, op 104 projecten. KBC handhaafde het koopadvies op NX Filtration met een koersdoel van 14,00 euro. Het aandeel daalde donderdag met 7,3 procent tot 9,75 euro. Bron: ABM Financial News

