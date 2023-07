Beursblik: waarschuwing Renewi geen verrassing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en de winstgevendheid onder druk zien staan, maar dat is geen verrassing. Dit stelde analist Joren van Aken van Degroof Petercam donderdag. "De kwartaalupdate bevatten doorgaans weinig nieuwe informatie. En ook ditmaal zagen we niets schokkends", aldus Van Aken. De EBIT daalde op jaarbasis door lagere prijzen voor secundaire grondstoffen, wat Van Aken ook wel had voorzien. Sinds september 2022 zijn die prijzen gestabiliseerd, aldus Renewi. Degroof meent dat dit gunstig zal uitpakken in de tweede jaarhelft. Van Aken rekent op een stijging van de EBIT op jaarbasis in de tweede jaarhelft. Renewi zei donderdag dat de ramingen voor dit jaar in lijn zijn met de analistenverwachtingen. De consensus rekent volgens Degroof op een omzet van 1,97 miljard euro en een EBITDA van 257 miljoen euro. Van Aken kijkt al uit naar de beleggersdag van Renewi in oktober, als het bedrijf meer inzicht zal geven in hoe het de omzet in vijf jaar naar 3 miljard euro moet groeien. Degroof herhaalde het koopadvies op Renewi met een koersdoel van 10,00 euro. Het aandeel daalde donderdag 0,3 procent naar 6,00 euro. Bron: ABM Financial News

