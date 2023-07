WOZ-waarde scherp gestegen: +16,4% in 2022 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De gemiddelde WOZ-waarde van Nederlandse woningen is in 2022 met 16,4 procent gestegen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag op basis van nieuwe cijfers. Op 1 januari 2023 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 369.000 euro. Dat is 16,4 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit. De WOZ-waarde steeg het meest in de gemeente Lelystad. De WOZ-waarde wordt door de overheid gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendzaakbelasting (OZB), inkomstenbelasting en waterschapsbelasting. De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Dit komt doordat woningen voor de WOZ in 2023 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van een jaar eerder, dus 1 januari 2022. Van de vier grote steden nam de gemiddelde WOZ-waarde in Amsterdam met 19,1 procent het sterkst toe, gevolgd door de gemeente Utrecht met 17,6 procent. De transactieprijzen van koopwoningen waren in januari 2023 ruim 1 procent hoger dan in januari 2022. In 2023 staan de prijzen van woningen juist onder druk. De huizenprijzen daalden in mei met 5,6 procent op jaarbasis, na een daling van 4,4 procent in april, aldus het statistiekbureau eind juni. In februari was sprake van de eerste daling in bijna 9 jaar. Bron: ABM Financial News

