NX Filtration verlaagt outlook voor 2023

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Voor dit jaar verlaagde de water- en drankenfilteraar uit Enschede de omzetverwachting naar een bandbreedte van 10 tot 14 miljoen euro, waar eerder werd uitgegaan van een range van 18 tot 22 miljoen euro. In 2022 bedroeg de omzet nog 8,4 miljoen euro. De onderneming meldde vertraging te ondervinden in de omzetgroei vanwege langere doorlooptijden om pilotprojecten om te zetten in volwaardige projecten. Onder meer de doorlooptijden van vergunningen, langere besluitvormingsprocessen en engineering liggen hier volgens de onderneming aan ten grondslag. In het afgelopen half jaar kwam de omzet uit op 3,7 miljoen euro, net als een jaar eerder, en dat is lager dan verwacht. De onderneming benadrukte wel dat de brutomarge het afgelopen half jaar in de lift zat. Die steeg van 55,3 procent in de eerste zes maanden van vorig jaar naar 58,9 procent in het afgelopen halfjaar. De vooruitzichten voor de omzet en de winstgevendheid voor de middellange en lange termijn blijven intact, aldus NX Filtration donderdag. Bron: ABM Financial News

