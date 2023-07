Omzet en winstgevendheid Renewi onder druk

(ABM FN-Dow Jones) Renewi verwacht dat zowel de omzet als de EBIT in de afgelopen drie maanden lager is uitgevallen op jaarbasis, omdat de prijzen voor secundaire grondstoffen in het eerste kwartaal van vorig jaar op piekniveau lagen. Dit meldde Renewi donderdag voorbeurs over het eerste kwartaal, dat op 30 juni eindigde.

"De prijzen voor secundaire grondstoffen zijn grotendeels gestabiliseerd sinds september 2022, op niveaus iets boven de historische gemiddelden", aldus Renewi.

De impact van deze prijzen werd verzacht door dynamische prijszetting in combinatie met kostenmaatregelen en de voordelen van het Renewi 2.0 programma.

Renewi merkte donderdag op dat de volumes van de commerciële divisie zijn gestabiliseerd in België, hoewel er in Nederland "enige volumedruk door de afnemende bouwactiviteit" is.

De Specialties-divisie presteerde boven verwachting van Renewi en M&W vordert met de overgang naar de productie van bouwmaterialen.

De nettokernschuld steeg in het kwartaal met 18 miljoen euro tot 388 miljoen euro. Dit noemde Renewi geen verrassing, "omdat we kapitaal blijven inzetten voor de circulaire innovatiepijplijn, zoals in de Acht-fabriek voor de verwerking van harde kunststof in Nederland als ook op de Puurs-locatie in België".

Outlook

Op dit moment verwacht Renewi dat resultaten voor het hele jaar in lijn blijven met de marktverwachtingen.

Ook herhaalde Renewi vertrouwen te blijven houden in de groeimogelijkheden op de middellange termijn, "nu de wetgeving de overgang naar een circulaire economie stimuleert".

Renewi heeft de ambitie om de omzetgroei te versnellen met als doel 3 miljard euro in vijf jaar door vergroting van het marktaandeel, door meer waarde uit afval te halen met behulp van geavanceerde recycling en door gerichte overnames. En dit moet volgens CEO Otto de Bont gebeuren tegen hoge marges, zei hij bij de jaarcijfers op 25 mei.

Daarbij wordt verwacht dat de EBIT nog sneller zal verbeteren, dankzij groei en kostenvermindering door digitalisering.

Verder voorziet het bedrijf een hervatting van een dividend over het boekjaar 2024 naast een voortgezet programma om kapitaal te investeren in de kernactiviteiten en mogelijke verdere overnames om de groei te stimuleren.

Beleggersdag

Renewi organiseert op 4 oktober aanstaande een evenement voor de kapitaalmarkten om meer details te presenteren over hoe het bedrijf de omzet en winstgevendheid van haar kernactiviteiten zal laten groeien, de prioriteiten voor kapitaalallocatie en de mogelijkheden om duurzame groei in aandeelhouderswaarde te realiseren.