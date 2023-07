Deutsche Bank positiever over Wolters Kluwer en RELX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: RELX Plc

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag de koersdoelen voor Wolters Kluwer en RELX verhoogd. Dit bleek uit een rapport van de Duitse bank. Voor RELX werd het koersdoel verhoogd van 20,00 naar 21,00 Britse pond, terwijl voor Wolters Kluwer het koersdoel van 80,00 naar 92,00 euro ging. Voor beide aandelen werd het Houden advies gehandhaafd. Analisten van de bank verwachten een minder somber macro-economisch klimaat voor beide bedrijven. De marktomstandigheden zijn "robuust" en de economie toont veerkracht. Deutsche beschouwt RELX en Wolters Kluwer nog steeds als defensief en goed gepositioneerd bij een recessie, maar ze zijn er niet immuun voor. "Het risico op een vertraging in het vierde kwartaal en 2024 speelt nog steeds", aldus de analisten. In de sector is Pearson de favoriet van Deutsche Bank. Het aandeel Wolters Kluwer sloot woensdag op 110,30 euro. RELX sloot op 29,04 euro. Bron: ABM Financial News

