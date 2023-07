AEX afwachtend van start na koerssprong een dag eerder

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting vlak van start. Futures op de AEX index kwamen donderdag ongeveer een uur voor de beursgong nog niet van hun plaats.

Woensdag eindigde de AEX onder aanvoering van technologiefondsen nog 1,6 procent in het groen op een slotstand van 768,14 punten.

Woensdagmiddag waren beleggers in afwachting van de vrijgave van de Amerikaanse inflatiecijfers in juni, die van groot belang zijn voor het rentebeleid van de Federal Reserve, ofwel de belangrijkste richtingaanwijzer op de internationale beurzen.

In aanloop naar de cijfers leken beleggers echter al vrij zeker van hun zaak. Amerikaanse futures noteerden donkergroen en de uiteindelijke dagwinst van de AEX stond al ongeveer op de borden.

"Uit de forward rates [termijncontracten op de rente] kon je al zien dat de markt een afname van de inflatie verwachtte”, merkte vermogensbeheerder Fred van Deyck van Bustelberg Vermogensbeheer op.

En die inschatting kwam uit. De consumentenprijzen stegen op jaarbasis met 3,0 procent, tegen 4,0 procent in mei. Er was door economen gerekend op een inflatie van 3,1 procent. Ook de kerninflatie daalde sterker dan voorzien.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank denkt dat de laatste inflatiecijfers voor de Fed reden kunnen zijn om de twee renteverhogingen die in de meest recente 'dot plot' te zien zijn, tegen het licht te houden.

Wel moet de markt er rekening mee houden dat de geloofwaardigheid ook belangrijk is voor de centrale bank, dus zal er misschien nog wel een renteverhoging komen, maar er komt duidelijk lucht voor de Fed, aldus Van Deijck.

Ook Wall Street vond woensdagavond de weg omhoog, maar niet zo uitbundig als de Europese beurzen. Geld vond vooral zijn weg richting technologie-aandelen, die extra veel last hebben van de hoge rente, en techbeurs Nasdaq klom 1,2 procent. De winst voor de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index bleef beperkt tot 0,3 procent.

Azië donkergroen ondanks tegenvallende Chinese handel

In Azië reageren beleggers vanochtend opgelucht op de Amerikaanse inflatiecijfers. De Hang Seng index in Hongkong, met veel techaandelen, is koploper met krap 2,5 procent. Sydney en Tokio klimmen daarnaast ongeveer anderhalf procent.

In Zuid-Korea, waar de Bank of Korea de rente ongemoeid liet op 3,5 procent, bleef de winst beperkt tot minder dan een procent.

China maakte vanochtend bekend dat de export in juni op jaarbasis met maar liefst 12,4 procent is afgenomen. Economen hadden gerekend op een daling van 9,2 procent. De Chinese import daalde daarnaast in juni op jaarbasis met 6,8 procent, terwijl er een afname van 4,0 procent was voorzien.

Volgens een Chinese toelichting op de cijfers zal de Chinese handel ook in de tweede jaarhelft onder druk staan vanwege de hoge inflatie in Westerse landen, die de concurrentiepositie van China ondermijnt, en geopolitieke spanningen.

Olie blijft stijgen

De olieprijs zit ondertussen weer in de lift. Woensdagavond sloot de Amerikaanse olie-future in New York 1,2 procent hoger op 75,75 dollar per vat. In de Aziatische handel vanochtend klimt de future met enkele tienden van een procent verder.

"Inmiddels is de [Europese] Brent olieprijs voor het eerst sinds 1 mei weer boven de 80 dollar per vat geklommen. Minder productie en export van OPEC+ en lagere inflatie in de VS, en dus minder kans op verdere rentestijgingen, zorgen voor steun”, aldus analist Hans van Cleef van Publieke Zaken.

Vanmiddag zal alle aandacht uitgaan naar de vrijgave van de producentenprijzen in de VS in juni.

Daarnaast staan ook de wekelijkse steunaanvragen in de VS en de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank op de rol, terwijl op Wall Street het cijferseizoen van start gaat, met onder meer PepsiCo en Delta Airlines. Morgen volgen onder meer de financiële giganten JPMorgan Chase en Citigroup.

Bedrijfsnieuws

Arcadis haalde namens een joint venture met Bergmann Associates een order binnen voor werkzaamheden voor het Amerikaanse leger, goed voor een geschatte 25 miljoen dollar.

RBC verhoogde het koersdoel voor ABN AMRO van 18,50 naar 19,30 euro bij handhaving van het Sectorperform advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,7 procent tot 4.472,17 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.347,43 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent hoger op 13.918,96 punten.