Lagere volumes maar hogere omzet bij Barry Callebaut

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Barry Callebaut heeft in de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar 2022/2023 de verkoopvolumes onder druk zien staan, maar de omzet steeg wel. Dit maakte het chocoladebedrijf donderdagochtend bekend. De volumes daalden met 2,7 procent in de afgelopen negen maanden. Het bedrijf sprak van een uitdagend marktklimaat. De omzet kwam uit op 6,3 miljard Zwitserse frank, goed voor een stijging van 3,6 procent in Zwitserse frank. In lokale valuta werd een stijging met 8,1 procent opgetekend. In vergelijking met het eerste halfjaar is de volumedaling inmiddels gestabiliseerd in de regio's EMEA en Amerika. In de regio Azië-Pacific had de inflatie een aanhoudend negatief effect. Barry Callebaut mikt voor het volledige boekjaar 2022/23 op een vlakke volumegroei en een "solide" operationele winst. Een uitgebreide strategische update zal worden gegeven bij de publicatie van de jaarresultaten op 1 november 2023. Bron: ABM Financial News

