Arcadis aan het werk voor Amerikaans leger

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft namens een joint venture met Bergmann Associates een order binnengehaald voor werkzaamheden voor het Amerikaanse leger, goed voor een geschatte 25 miljoen dollar. Dit maakte het advies- en ingenieursbureau donderdag bekend. De order maakt onderdeel uit van een totaalproject van het US Army Corps of Engineers met een omvang van 200 miljoen dollar en een looptijd van vijf jaar. De Arcadis-Bergmann Lakes and Rivers joint venture is onder dit contract belast met de aanleg van onder meer infrastructuur als dammen, spoorwegen, bruggen en kanalen. Bron: ABM Financial News

