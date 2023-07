Halfgeleiderspecialist VAT ziet resultaten onder druk staan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) VAT Group heeft de resultaten in het tweede kwartaal onder druk zien staan, wat na een waarschuwing vorige maand geen heel grote verrassing meer mag zijn. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Zwitserse toeleverancier van de halfgeleidersector. In het tweede kwartaal boekte VAT een omzet van 221 miljoen Zwitserse frank en werden er voor 155 miljoen frank aan nieuwe orders binnengehaald, waardoor de orderportefeuille op 340 miljoen frank uitkwam. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de omzet 233 miljoen frank en stond de orderportefeuille nog op 416 miljoen frank. De orderinstroom was toen 136 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2022 behaalde VAT nog een omzet van 286 miljoen euro, met een orderinstroom van 354 miljoen euro en een orderportefeuille van 559 miljoen euro. "De resultaten zijn substantieel lager dan vorig jaar", aldus VAT in een reactie. "De lagere volumes zijn het resultaat van een scherpe afname van de investeringen, vooral in de halfgeleidersector", voegde VAT toe. Op 27 juli komt VAT met meer cijfers over het tweede kwartaal en worden ook de verwachtingen voor de tweede jaarhelft gepresenteerd. Werktijdverkorting Medio juni kondigde VAT al aan 650 mensen in zijn fabrieken in het Zwitserse Haag korter te laten werken vanwege een tegenvallende vraag. Omdat consumenten minder uitgeven, onder meer door de hoge inflatie, bestellen klanten van VAT ook minder. "En de zwakkere marktomstandigheden worden nog eens versterkt door de toenemende handelsspanningen tussen vooral de VS en China", aldus de fabrikant halverwege vorige maand. Door een werktijdverkorting denkt VAT zijn personeel vast te kunnen houden, wat nodig is met het oog op het herstel van de vraag in 2024. Bron: ABM Financial News

